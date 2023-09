De manera virtual, Comisionado de Paz se presentó a audiencia por seguridad de exFarc

En la mañana de este miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio inicio a la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de protección a comparecientes forzosos, es decir, a quienes se acogieron al acuerdo de paz en el año 2016.

A esta audiencia fue convocado el Fiscal General Francisco Barbosa; la vicefiscal Martha Janeth Mancera; el director de la Unidad de Investigación de la Fiscalía, Hernando Toro; la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Isabel Cuartas, para que entreguen sus versiones sobre las medidas para proteger la vida de los firmantes.

A este evento el comisionado de paz, Danilo Rueda, se conecto de manera virtual ya que la JEP no acepto su excusa para no ir a esta audiencia en donde argumentó que no podía asistir a la diligencia porque se encuentra en Suárez, Cauca.

A pesar de algunas fallas en el internet aseguró que desde el 8 de agosto de 2022, la prioridad del Gobierno ha sido la reactivación del mecanismo que propiciaría la discusión del desmantelamiento de estructuras criminales en las regiones.

“La Fiscalía dará fe de la construcción de consensos en medio de las diferencias... Tenemos muchos retos y esos retos se van a observar en la aplicación de las políticas que estamos desarrollando y que empezamos a implementar”, dijo.

Así mismo añadió que “... en el proceso de reingeniería institucional para ser eficaces y construir escenarios de intervención integral del gobierno, adoptó decisiones de reestructuración que fueron presentadas en la audiencia anterior, en la cual se creó la unidad de implementación para el cabal cumplimiento del acuerdo de paz del Teatro Colón, suscrito en noviembre de 2016. "

Rueda se tuvo que desconectar de la audiencia y dejo a la delegada de la secretaria jurídica de la presidencia.

En este encuentro es importante resaltar las declaraciones de la vicefiscal general, Martha Mancera, quien aseguró que una profesora y una lideresa murieron en el atentado con un carro bomba en Timba, Cauca.

“El Cauca es la situación más delicada que tenemos. En Cauca hay control total de las disidencias y el ELN”, dijo.