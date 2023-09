Investigan contratista de la Sec. de Planeación por participación en política: Personería

Manizales

La Personería de Manizales, dio a conocer que se tienen varias denuncias por participación en política, específicamente de un contratista de la Secretaría de Planeación de la alcaldía, a quién ya le iniciaron una investigación por estos hechos.

Fernando Arcila Castellano, personero de la ciudad, expresó que se está vigilando por esta época a los funcionarios que posiblemente estén participando en política, ya que es un delito sancionable y que muchos por este tiempo evaden esta conducta.

“En cuanto a las quejas en contra de funcionarios, se han presentado dos que en este momento ya están en investigación. Tenemos una en contra de un contratista de la Secretaría de Planeación de la alcaldía y hay que advertir algo, es que en principio los contratistas no son responsables disciplinarios frente a la participación en política, si no usan recursos públicos o si no ejercen función pública, por eso hay que evaluar bien el asunto y determinar cuál es el rol que ejerce el trabajador”.

“Las indagaciones se están adelantando y la idea es poder dar resultados de manera pronta. Al principio no serían responsables salvos, si ejercen función pública o si manejan recursos públicos en materia disciplinaria electoral, por eso lo que estamos haciendo es analizando, qué tipo de rol ejerce para determinar qué sanciones se podrían implementar”.

Por otra parte, manifestó su preocupación sobre el conteo de votos que se realizará en la sede de Expoferias y donde allí también se tendrán disciplinas para los Juegos Nacionales, a disputarse en noviembre de este año, por lo que con los organismos electorales solicitarán el traslado de estas mesas a otro espacio.

Añadió que, hasta el momento no se tiene respuesta y que no se tiene un plan B para esta jornada electoral, en especial para los escrutinios.

