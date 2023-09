Concejales cuestionan que no exista un plan para el cierre de relleno sanitario de Ibagué

Concejales califican como grave que a siete meses de vencer la vida útil del relleno sanitario La Miel no se tenga un plan B para la recolección de los residuos solidos de Ibagué y 17 municipios más.

A la difícil situación que se vivió en el sector de La Miel producto del incendio que se presentó la semana anterior, ahora se suma el anuncio que la vida útil se agotaría el próximo 28 de marzo del 2024.

Caracol Radio consultó a concejales de la ciudad que expresaron su opinión sobre este problema que deberá enfrentar el próximo alcalde o alcaldesa si en lo que resta del 2023 no se logra encontrar una solución.

Según Jaime Tocora, lo que se le planteó a la comunidad hace 20 años fue una planta de aprovechamiento de residuos sólidos y no un relleno sanitario como está concebido, lo que ha llevado a que hoy la comunidad rechace la presencia.

“No era solamente para enterrar basura, allá tenemos unos impactos de contaminación fuertes, además, no se ha contratado personal del sector de La Miel que era uno de los acuerdos, otra cosa, Interaseo tiene camiones con placas de otras regiones lo que deje ver que no le aportan a la región”, sostuvo Tocora.

Por su parte, Javier Mora, aseguró que se requiere una política pública de reciclaje, pero que además se debe escuchar a la comunidad que está rechazando el proyecto.

“No estamos optimizando los recursos que podrían salir de un manejo adecuado de las basuras, debemos mitigar y preparar la ciudad para lo que sería el colapso del relleno”, indicó Mora.

Finalmente, Pedro Mora, mencionó que es una verdadera falta de planeación por parte de la Alcaldía, Ibagué Limpia e Interaseo no saber qué va a pasar con las basuras de más de 500 mil habitantes que tiene la ciudad.

“Es muy lamentable, es falta de planeación, el relleno tenía una vida útil, eso estaba establecido, no sabemos porque a unos meses de cumplirse esta fecha no se tiene claro el futuro, esto es muy preocupante, ahora será el nuevo alcalde el que deberá resolver esta problemática”, puntualizó.

Dato: en el relleno sanitario La Miel se depositan las basuras de por lo menos 18 municipios.

Se espera que el próximo jueves se desarrolle una reunión en la que participen cada una de las partes (alcaldes, Cortolima, Interaseo y la comunidad) con el fin de buscar salidas a esta problemática.