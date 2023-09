Capturaron a hombre que golpeó a tres familiares y le dio patadas a su perro en Bolívar

Cartagena

Los gritos de auxilio que provenían de una humilde casa en el barrio Villa Noni, en María La Baja, Bolívar, fueron suficientes para que varios patrulleros de la Policía llegaran al sitio y tomaran acciones.

Al entrar a la casa encontraron a un hombre golpeando brutalmente a dos mujeres, miembros de su familia. El sujeto fue identificado como Miguel Ángel Zambrano Rocha, de 29 años, quien de inmediato fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar.

El atroz hecho ocurrió cuando Miguel Ángel intentó golpear a un sobrino, por lo que Keith Cassiani Zambrano, de 22 años, y hermana de Miguel, intervino siendo atacada a puños y patadas.

En el lugar también estaba Belkis Rocha Zambrano, de 50 años, madre de la agredida y el ahora detenido, quien quiso detener la agresión, pero resultó golpeada en la cabeza con una piedra por su propio hijo.

La madre, asustada, pero decidida, denunció a su hijo ante las autoridades y contó que “él me dijo que me va a matar y me va a mochar la cabeza”. Esta madre se siente destrozada por el destino de su hijo, quien ahora está en manos de la Fiscalía, pero considera que “es mejor que esté así, porque le tengo miedo y un día de estos nos puede matar. Él es muy agresivo”.

Una menor de edad, hija del aprehendido, también fue golpeada y, junto con su tía y su abuela, se encuentran en un centro médico recibiendo atención médica ya que tienen heridas pronunciadas. El hombre no ha manifestado remordimiento o arrepentimiento.

Al parecer, el procesado, actuó bajo los efectos de las sustancias alucinógenas y no es la primera vez que agrede a sus parientes.