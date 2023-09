Lunes 18 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Atención que el ministerio de salud y protección social Autorizó la prórroga por un año más de la intervención forzosa administrativa para el hospital La Misericordia, de Calarcá, Quindío

La prórroga será por el término de por el término de un (1) año, es decir del 19 de septiembre de 2023 al 18 de septiembre de 2024. La Superintendencia Nacional de Salud podrá disponer el levantamiento de la medida de intervención antes del vencimiento de la presente prórroga.

En la resolución 283 del 13 de septiembre del 2023 firmada por el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo en el Artículo segundo señala “Comunicar la presente resolución al doctor Jorge Arturo Suarez Suarez, en calidad de agente especial interventor del Hospital la Misericordia de Calarcá, al gobernador del departamento de Quindío y al Superintendente Nacional de Salud

En la resolución el ministerio indica que “de acuerdo con los resultados observados en el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación, se evidencia que se encuentran pendientes actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de requisitos de calidad en la prestación de los servicios en el marco de la garantía del derecho a la salud y la sostenibilidad financiera de la entidad (. ..) por lo que se debe llevar a cabo la evaluación de escenarios financieros, administrativos y jurídicos tendientes a corregir las deficiencias que presenta en su operación”.

Que la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social emitió concepto técnico el 1 de septiembre de 2023 en el que señala que “De acuerdo al concepto técnico de adopción y seguimiento a la medida especial del 18 de agosto de 2023 elaborado por la Superintendencia Nacional de Salud, se evidencia que los hallazgos que dieron lugar a la medida en el componente técnico científico no han podido ser subsanados en su integridad en el proceso de intervención”

Cabe recordar que esta es la segunda prórroga que otorga el ministerio de salud a la intervención del segundo hospital del departamento del Quindío que está en manos de la superintendencia nacional de salud desde el 17 de septiembre del 2021.

No hay derecho, nuevamente vándalos atacaron con piedras el bus en el que se transportaba el Deportes Quindío, un jugador resultó lesionado, lo grave, es ya son cinco ataques que se han presentado este año en Armenia.

El hecho se registró el viernes 15 de septiembre en la noche al regreso del Deportes Quindío de la ciudad de Cali luego de disputar el partido contra Atlético Cali en la sultana del Valle que terminó empatado 2 a 2 por el Torneo Dimayor de la B.

El secretario de gobierno de Armenia, Andrés Buitrago en diálogo con Caracol Radio explicó que “un hecho desafortunado que se presentó al sur de la ciudad donde atacaron piedras el bus del Deportes Quindío, un jugador resultó lesionado ya que uno de los proyectiles impacto en la boca del futbolista, por fortuna no de gravedad, debido a esta situación el próximo partido de local el martes 19 de septiembre en el estadio Centenario se jugará a puerta cerrada”

Precisamente la Asociación Colombiana de futbolistas profesionales se pronunciaron a través de un comunicado rechazando estos actos.

“Este viernes en la noche un grupo de violentos atacó con piedras el bus en el que se transportaban los futbolistas tras su regreso a Armenia desde Cali, luego del partido que disputaron contra el Atlético, por el Torneo BetPlay Dimayor. Tenemos información de que una de las piedras impactó en el rostro a nuestro compañero Alexis Serna, quien afortunadamente se encuentra bien”

Y agrega el comunicado “Insistiremos al Ministro del Interior, Dr. Luis Fernando Velasco, solicitándole que, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad de nuestros compañeros futbolistas del Quindío y su grupo familiar, así como las de todos los integrantes del cuerpo técnico, auxiliares y directivos.

Cabe recordar que este es el quinto hecho en este 2023 donde los jugadores del Deportes Quindío son agredidos y el bus del equipo atacado por desconocidos en Armenia, situación que genera alerta entre las autoridades y las directivas del equipo por el riesgo de la vida e integridad de los jugadores.

En noticias judiciales, un homicidio, una asonada que dejo dos policías heridos y el hallazgo de un cuerpo sin vida con signos de violencia en Pijao, hechos de orden público este fin de semana en el Quindío.

En el municipio de La Tebaida se registró el asesinato con arma de fuego de Jhon Jairo Castro Muños de 38 años de edad el sábado en la noche, el presunto autor del ataque conocido con el alias de ‘el pollo’ fue capturado y en su poder le encontraron un arma de fuego calibre 38 milímetros de fabricación industrial con 10 cartuchos para el mismo, varios de ellos percutidos.

De este suceso resulta herido en la rodilla un hombre de 24 años de edad, quien fue remitido a centro asistencial para ser valorado por personal médico.

Los hechos se habrían desatado por temas de intolerancia y riñas que venían de días anteriores entre la víctima y el victimario.

En la vereda Los Juanes en zona rural del municipio de Pijao mediante llamada telefónica alertaron al cuadrante sobre el hallazgo de cuerpo sin vida de un hombre al lado de una vía terciaria, por lo cual, los uniformados del cuadrante atienden el llamado de la ciudadanía y al llegar al sitio, observaron a una persona tendida sobre el piso sin signos vitales, quien tendría algunas lesiones y hematomas.

La víctima fue identificada como Hernando de Jesús Ortiz González, 61 años de edad, agricultor de café y quién llevaría laborando en la zona 6 meses aproximadamente, además se conoció que la víctima no registraba antecedentes judiciales.

En Armenia una asonada contra la Policía, dejó como saldo dos uniformados heridos uno de ellos con fractura en un brazo, dos personas fueron capturadas.

El comandante de la Policía, coronel Pedro Saavedra explicó que el ataque se presentó el viernes en la noche en el barrio Santander cuando los uniformados realizaban controles en el sector solicitando documentos

Y agrega “los policías estaban cumpliendo con su labor en el marco del plan 360, cuando unas personas que estaban en una esquina del barrio Santander y la emprendieron contra la patrulla, dejando dos policías heridos y dos personas judicializadas”

Motocicleta que había sido hurtada en el barrio Villa Tatiana del municipio de Calarcá, fue hallada por uniformados del cuadrante y devuelta a su propietaria

Se cumplieron 38 años de la declaratoria de la palma de cera del Quindío como árbol nacional de Colombia, expertos alertan porque el gobierno no ha cumplido con la creación de santuarios para proteger el símbolo patrio.

El 16 de septiembre de 1985 el presidente de Colombia Belisario Betancur luego de aprobación en el congreso de la República sancionó la ley 61 de 1985 Por la cual se adopta la palma de cera (ceroxylom quindiuense) como árbol nacional.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Rodrigo Bernal , botánico colombiano especializado en la familia de las palmeras que destacó entre los positivo que se ha popularizado la palma entre la gente, es consiente más de ella, se logró con una gestión con la iglesia católica, para que no se use la palma de cera en la celebración del domingo de ramos en las semanas santas y eso prácticamente ya no se efectúa.

Sin embargo, el experto agregó que " El gobierno nacional no ha cumplido luego de 38 años de la declaratoria de la ley con el segundo artículo, que es la constitución de parques o santuarios para proteger y conservar la palma de cera y es que desde el 2016 venimos gestionado con el instituto Humboldt la creación de una área protegida en la zona de Tochecito en el Tolima donde está la población más grande palma de cera, pero no ha sido posible, la unidad de parques nacionales no ha mostrado interés y las palmas se siguen muriendo de viejas en los potreros y un día terminaremos por perderla.

Ciudadanos en Armenia denuncian irregularidades en cobro de impuesto de alumbrado público

A través de redes sociales ciudadanos han evidenciado malestar por la notificación por mora en impuesto de alumbrado público a quienes ya están al día con el pago.

Una de las personas que denunció sostuvo que recurrieron a la tesorería de la secretaría de Hacienda puesto que no tenían retrasos y llamó la atención sobre la situación que considera es irregular.

Al respecto el secretario de hacienda de la ciudad, Yeison Pérez, aclaró que no es un caso generalizado y reconoció inconvenientes con el impuesto por unas facturas que se habían dejado de cobrar y estaban acumuladas generando incrementos a algunos contribuyentes.

Explicó que algunos casos están relacionados con que pudo pagar menos en algún mes o la EDEQ no le facturó en el recibo de servicio de energía. Señaló que a varios contribuyentes les están cobrando intereses moratorios que se encuentra en deuda por dicho concepto.

Desde Armenia, el gerente general del Banco de la República resaltó el legado del maestro Fernando Botero como el más donador del arte para las salas de museo en Colombia entre ellos el museo Botero en Bogotá

Durante la reinauguración de la sala de oro del museo Quimbaya en Armenia, el gerente general del Banco de la República Leonardo Villar Gómez reconoció la importancia del artista y de la obra del maestro Fernando Botero al destacar la solidaridad al ser el mayor donante de las obras que hoy tiene el museo Botero en Bogotá

El gerente del banco de la república desde Armenia dijo que con la junta del banco y de los museos que tienen a cargo en varias regiones del país preparan un homenaje para el más grande artista colombiano.

Directoras de museos desde Armenia al lamentar la muerte del maestro Fernando Botero destacaron la importancia del artista más importante de Colombia que también tuvo una de sus obras en exposición en esa ciudad.

Después de meses de trabajo por parte de la comisión coreana, financiada por el Easink bank para determinar la viabilidad en la implementación de una flota eléctrica para el transporte público en la ciudad, la firma liderada por el señor Tae-Gwan Yoon presentó resultados positivos para la movilidad y calidad de vida de los habitantes de Armenia, con la posibilidad de implementar un total de 130 buses eléctricos.

El alcalde José Manuel Ríos Morales resaltó que esta flota, que pasaría a complementar el parque automotor existente, tiene un valor aproximado por vehículo de $1.200 millones, inversión importante que desde la Administración local se gestionará ante el Gobierno Nacional para lograr la adquisición de los buses y las adecuaciones necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del servicio de transporte de pasajeros.

La Universidad La Gran Colombia de Armenia oferta 120 becas del 50% para estudiantes de colegios públicos

El rector de la universidad La Gran Colombia de la ciudad, Jorge Alberto Quintero señaló que tienen el propósito de formar profesionales de alto nivel académico y también en calidad humana.

Además, dijo que ya son 13 mil estudiantes de pregrado y posgrado graduados en la institución de educación superior. Sobre la responsabilidad social, resaltó que este año les apuntan a las becas para estudiantes de colegios oficiales y de estratos 1 y 2 con buenos promedios que no tienen la capacidad para pagar una matrícula en una universidad privada.

Esperan incrementar estas estrategias por el enfoque social con el fin de fortalecer el acceso a la educación del sector vulnerable del departamento.

También se refirió a los posgrados de la universidad en los que proyectan nuevos programas especializaciones en área económica y maestría en derecho penal.

Destacó que ya cuentan con 12 programas académicos en pregrado los cuales son necesidad para el sector productivo, agrícola, turístico y ganadero.

En buenas noticias, Adriana Lucas Gutiérrez, estudiante de último año de Medicina de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt fue seleccionada como una de las 12 semifinalistas, a nivel nacional, para el Premio al Mejor Interno 2023, un reconocimiento anual otorgado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame.

Los 12 internos competirán en un Examen Clínico Objetivo Estructurado, que se llevará a cabo a finales de septiembre en la ciudad de Cartagena, y en el que se medirán competencias genéricas, actitudinales y disciplinarias de los internos, lo que determinará al mejor médico interno de cada región y a nivel nacional

Rectores de universidades privadas en Armenia reconocen la buena intención plasmada en la ley estatutaria de educación, pero llaman a que el gobierno las tenga en cuenta

Recordemos que el Ministerio de Educación presentó formalmente ante el Congreso el articulado que busca establecer la educación como derecho fundamental en todos sus niveles.

El rector de la Universidad La Gran Colombia de la ciudad, Jorge Alberto Quintero, sostuvo que es una buena intención la que pretende el gobierno, pero advirtió que lo importante son las acciones para que el proyecto sea una realidad.

Afirmó que la ley debe reconocer en el caso de la educación superior que debe generarse un sistema mixto para que se logre lo propuesto en dicha ley.

Este jueves 21 de septiembre habrá jornada de Día sin Carro y sin Moto en Armenia. Esta restricción de tránsito vehicular para particulares es parte del acuerdo que quedó en firme desde el año 2022, cuyo objetivo primordial es mejorar la calidad del aire en la ciudad.

-El horario de restricción vehicular será desde las 07:00 a. m. hasta las 07:00 p. m., es decir, 12 horas continuas. Las motocicletas afiliadas a servicios de domicilio y mensajería que hayan tramitado su respectiva solicitud antes del 30 de mayo y antes del 5 de septiembre podrán transitar sin inconveniente alguno.

En 15 días iniciarían obras del proyecto vías verdes en el Quindío

Así lo dijo el gerente de Proyecta, Lucas Jaramillo quien manifestó que ya cuentan con el acta de inicio después de las dificultades lo que permite arrancar la socialización y mesas técnicas para terminar los diseños pertinentes.

Aseguró que en 15 días comenzarían las obras físicas en el corredor vial de 47 kilómetros desde Salento a Quimbaya. Recordó que el proyecto contempla la recuperación de corredores férreos para convertirlos en bici rutas y en senderismo

Es de anotar que el valor total de la iniciativa es de 41.000 millones de pesos, de los cuales 11.000 millones ya han sido asignados por el ente central.

12 candidatas a reinado Gran colombiano de Armenia, en el marco de las fiestas universitarias

En efecto hoy lunes 18 de septiembre inician las actividades culturales, recreativas y artísticas en el marco de las fiestas universitarias Gran colombianas 2023.

La directora de Bienestar Institucional Carolina Barros, indicó que cuentan con la preparación previa que permita todo sea exitoso. Explicó que el hoy será la apertura con el concierto de la banda departamental de música del Quindío en la sede principal a las 5 de la tarde, mañana martes 19 será la imposición de bandas y presentación oficial de las 12 candidatas al reinado que además contará con el desfile de carrozas el viernes 22 de septiembre y posterior será el remate de las fiestas.

El ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia anunció el lanzamiento de un diplomado pionero en Turismo Rural Sostenible, que se llevará a cabo en el impresionante escenario de Panaca; un lugar que combina la belleza natural con la agricultura sostenible y la educación ambiental.

La nueva exhibición permanente del Museo del Oro Quimbaya en Armenia cuenta con 581 objetos en su mayoría de orfebrería cerámica y piedra en dos salas, hoy las directivas del Banco de la República cómo parte de la celebración de sus 100 años, reinauguró estás dos salas que se complementan con el jardín arqueo botánico.

Horario de atención

Lunes a sábado de 10:00AM a 6:00PM

Desde la procuraduría alertaron porque A dos meses del inicio de las justas deportivas, la situación en Armenia también preocupa ya que el porcentaje de los trabajos de adecuación del Coliseo del Café y de la pista de Atletismo, así como la construcción de la cancha de squash es menor al 55 %.

Allí en el departamento del Quindío, la situación se enreda todavía más, ya que los trabajos de adecuación en el Coliseo del Sur apenas intentan arrancar y su avance es del 0 %.

En cuanto al Coliseo Multideportes el porcentaje de ejecución apenas alcanza el 22,42 %, mientras que en la construcción del complejo acuático los trámites administrativos no le permiten avanza

En deportes, Las chicas de Caciques del Quindío ganaron golearon y gustaron 5 a 1 contra Pijaos Tolima y son líderes de su grupo en la liga nacional de futbol de salón femenino.

De otro lado, el equipo masculino de Caciques del Quindío, perdió de local 4 a 5 ante Tullys Vista Hermosa, en la última Fecha de la fase de grupos, este miércoles 8 pm en el coliseo de San Simón de Ibagué, Caciques jugara el partido de ida frente a Jogo Bonito, por los cuartos de Final de la Liga de futbol de salón.

Viernes 15 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío