Envigado derrota a Jaguares y logra su primera victoria en cinco meses

Envigado logró ganar por primera vez en cinco meses, gracias al gol de Hayden Palacios. La ‘cantera de héroes sumó su primera victoria en el semestre y subió posiciones en la tabla de la liga, y en la tabla del descenso. Por su parte, Jaguares cayó a la última posición de la liga.

Primer tiempo parejo

La primera parte fue bastante pareja. Ambos conjuntos buscaron hacer daño y, en tramos cortos, fueron superiores a su rival. Los dos equipos terminaron con 6 remates, con Envigado siendo más protagonista, pero sufriendo de vez en cuando.

A los 10′ minutos llegó la ocasión más clara del primer tiempo. Envigado montó un ataque por la izquierda, mandando un centro a Juan Camilo Becerra, quien no logra controlar bien, le rebota la pelota y le cae a Luis Díaz, que no demoró en sacar un remate potente que se estrellaría en el travesaño.

Envigado dominó en la segunda parte

La segunda mitad tuvo un claro dominante, Envigado. Los dirigidos por Andrés Orozco salieron con todo a buscar los tres puntos que lo ayudaran a ganar por primera vez, tras 18 partidos.

A los 53′ minutos llegaría la alegría para los locales. Daniel Arcila cobra un tiro de esquina desde la derecha. La marca zonal de Jaguares falló y, tras un gran desmarque, Hayden Palacios se alzó en el punto penal y cabeceó al palo más lejano de la portería defendida por Banguera.

De aquí hasta el final, Jaguares no supo reponerse al golpe. No le duraba la pelota y no tenía forma de generarle peligro a los locales. Envigado mantuvo la pelota, se defendió con ella y estuvo cerca de marcar el tercero.

Los de Andrés Orozco lograron su primera victoria en 18 partidos, en un encuentro crucial en la pelea del descenso. No sólo escalan dos posiciones, a falta del resultado del partido entre Unión Magdalena y Once Caldas, si no que supera a Jaguares en la tabla de la liga.