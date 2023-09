Cartagena en el radar de parejas extranjeras para realizar su boda

Cartagena

Cartagena es una ciudad que enamora con su historia, arquitectura y cultura. Por este motivo, cada vez más parejas extranjeras eligen este destino para celebrar su boda. Este es un destino que ofrece una variedad de opciones para hacer de ese día un momento inolvidable: desde hermosas iglesias coloniales hasta playas paradisíacas, pasando por hoteles de lujo y restaurantes de alta cocina. Además, es una ciudad que se adapta a los gustos de cada pareja, y brinda una experiencia única y mágica.

Dreams Karibana Cartagena Golf and Spa Resort, hotel que hace parte del portafolio de Inclusive Collection part of world of Hyatt, revela que el 71% de las bodas que celebra en sus instalaciones son de extranjeros. Así lo dio a conocer en el marco del Wedding Forum 2023, un evento que reúne a los mejores proveedores del sector nupcial en la ciudad. Según el hotel, el 41% de las parejas que eligen este destino son de Estados Unidos, el 7% de Venezuela, el 3% de México y el resto provienen de países como España, Francia, Dinamarca e Inglaterra.

“Cartagena es una ciudad que enamora con su historia, su arquitectura y su cultura. Por este motivo, cada vez más parejas extranjeras eligen este destino para celebrar su boda. En el caso del Dreams Karibana Cartagena, más del 70% de las bodas que se realizan son de parejas extranjeras que vienen buscando todos los atractivos que tiene este destino, además del beneficio que tienen al cambio de la moneda, el cual favorece el presupuesto”, explica Valter Espinoza, gerente general de Dreams Karibana Cartagena Golf and Spa Resort.

Con una celebración de gala que se realizó en las instalaciones del Dreams Karibana Cartagena, se dio cierre a l Wedding Forum 2023, espacio para compartir experiencias, propiciar negocios y promover la formación con los mejores expertos nacionales e internacionales de la industria. “Este evento es una vitrina tanto para la ciudad, proveedores, hoteles y diferentes espacios en los que se puede realizar este tipo de eventos. Cartagena realmente lo tiene todo para ser uno de los principales destinos de Sudamérica para realizar una boda”, concluye Valter Espinoza.