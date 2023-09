Petro pide sacar a Cuba de lista de países que apoyan el terrorismo

Colombia

El presidente Gustavo Petro, quien ya llegó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la Naciones Unidas, hizo un llamado a que se retire a Cuba de la lista de los países que apoyan el terrorismo. Además culpó al anterior Gobierno de que hoy ese país esté en esta.

“La entrada de Cuba a la lista de paises que ayudan al terrorismo se debe a la solicitud que hizo el gobierno de Duque al gobierno de los EEUU. La excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes tal como pedia Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los paises de Colombia, Cuba y Noruega”.

El mandatario le hizo un llamado al Gobierno de los Estados Unidos: “El gobierno de los EEUU debe comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia con América Latina. Sacar a Cuba de la lista de paises que ayudan al terrorismo, es recuperar la verdad en nuestras relaciones y el comienzo de un nuevo dialogo para superar los problemas de nuestra América común”.

Agregó”El pais cuyo gobierno solicitó hacer tamaña bellaquería con un país que ha a yudado con nuestra Paz, ahora en la voz de mi gobierno, solicita terminar con esa bellaquería”.

El presidente señaló que una de las consecuencias de la inclusión, por parte de los Estados Unidos y donde responsabiliza al Gobierno de Iván Duque, ha tenido un impacto para el ingreso de medicina a Cuba.

“La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba. Es una consecuencia criminal que no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira. Las vidas inocentes no se pueden seguir perdiendo por el fundamentalismo ciego a favor de la violencia de un expresidente de Colombia”.

Respuesta de Iván Duque:

El presidente expresidente Iván Duque se refirió en redes sociales al las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Dijo que “desde Cuba planearon y ejecutaron el atentado de la Escuela General Santander”

“La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros.

Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos”, dijo el exmandatario.

Añadió que “Desde Cuba planearon y ejecutaron el atentado de la Escuela General Santander; la justicia colombiana procesó a los cabecillas que dieron la orden. Defender la Legalidad no es ideología, como tampoco lo fue extraditar a los narcoterroristas del ELN requeridos por los EE.UU”.