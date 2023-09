MinInterior confirma que está a la espera de aval de la hoja de ruta de acuerdo nacional

Nacional

En el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio habló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien se refirió al acuerdo nacional que puso sobre la mesa el presidente Petro. Aseguró que ya le presentó la hoja de ruta al mandatario, quien tendrá la última palabra sobre este tema que busca incluir a empresarios, líderes políticos y diversas entidades del Estado colombiano, que según Velasco podría empezarse a concretar antes en octubre.

“Hay una hoja de ruta, yo le he presentado un documento al señor presidente, lo está evaluando y muy seguramente en los próximos días, ese u otra, será la hoja de ruta que caminaremos para hablar con la sociedad. Es muy importante que, si hacemos un acuerdo nacional, oigamos también a las regiones, yo no soy amigo de inventarnos tres sabios que nos digan qué hay que hacer. Yo soy amigo de ir a las regiones y sentar a empresarios, no solo de la gran industria, empresario es el señor que se levanta en su chasita a vender en una esquina”.

El ministro Velasco dijo que hay temas necesarios sobre los cuales debe haber un acuerdo: Derrotar la violencia y sus causas estructurales, además de las discusiones rurales y la tenencia de la tierra.

“El campesino en mi concepto no tiene tierra ¿cómo le damos tierra sin que los que tienen la tierra tengan temor? Que sepan que el Gobierno sale a hacer una reforma agraria comprando a precio comercial la tierra, nosotros no vamos a llegar a quitarle al que la está trabajando, si alguien tiene una empresa agroindustrial, antes fortalezcamos lo que está haciendo”.

Finalmente, dijo que es necesario avanzar por el camino del diálogo: “Hablemos mirándonos a los ojos, ósea menos trinos y más diálogo”.