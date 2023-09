“Con ganas de un día, no muy lejano, irme de gira otra vez”: Shakira en Barranquilla

Shakira está en Barranquilla en donde entregó el nuevo colegio de su fundación Pie Descalzos en el barrio El Bosque, allí dio a conocer que está trabajando en su nuevo álbum que espera pueda ser lanzado en muy poco tiempo. A su vez, dijo que espera volver a los estadios del mundo en una gira.

“Yo me he entregado a mi carrera en cuerpo y alma y sigo enamorando de la música, de la producción musical, uno de mis lugares felices en un estudio haciendo canciones y con ganas de, algún día no muy lejano, irme de gira otra vez”, manifestó la artista barranquillera en medio de una rueda de prensa.

La artista barranquillera habló sobre su presentación en MTV Video Music Awards, su presentación con Karol G y además de su momento actual en la música y también con su vida.

“Me siento inspirada, con ganas, con fuerza, siempre pensé que era muy frágil de lo que me voy hoy. Hoy me veo diferente y esa nueva autoimagen me transmite mucha energía, muchas ganas de seguir adelante por mis hijos, mis fans, mi familia. Hoy tengo muchas más razones para luchar que antes”, manifestó.