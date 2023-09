“Volvamos irrelevantes a los actores que quieren volver irrelevante la institucionalidad”

Tunja

En medio del Festival de las Ideas de Caracol radio y Prisa Media, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a la solidez de la institucionalidad en el país, afirmó que no puede haber ningún cambio si ese cambio va afectar la institucionalidad.

“Usted puede trasformar sociedades, pero con base en los pilares fundamentales en los que se sostiene esa sociedad, como la libertad, donde la gente pueda tomar decisiones, usted tiene que pensar en la justicia y que no pueda ser intervenida desde el Ejecutivo”, dijo.

“Hoy hemos visto atentados contra la infraestructura de los jueces en Tuluá, cuando la justicia no es acompañada desde a institucionalidad, se convierte en un factor de tensiones institucionales”

Afirmó que a pesar del panorama que actualmente vive el país, sigue siendo optimista.

“Hay desafíos, pero yo soy optimista frente al país porque no tiene dueños, porque la democracia es un fenómeno que implica recambios, diálogos y transformaciones, sigo siendo optimista y el país no puede perder el optimismo, no podemos pensar que el país le pertenece a una persona, es importante rescatar el principio de autonomía”, reiteró