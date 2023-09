Amenazan al registrador local de La Sierra, Cauca

Cauca

Hombres armados amenazaron de muerte al registrador local del municipio de La Sierra en el sur del Cauca, Carlos Emilio Bermeo. El hecho se registró cuando el funcionario salía de su oficina.

El delegado de la Registraduría en este departamento, Óscar Fredy Paz señaló que “es una persona competente, de muchos años de experiencia en nuestra entidad. Entre otras cosas nunca ha realizado unas elecciones en ese municipio. No entendemos por qué desconocidos o grupos ajenos al proceso electoral estén realizando este tipo de amenazas”.

Paz añadió que “hemos solicitado a los partidos y a las autoridades que les demos el respaldo a nuestros registradores. Ellos cumplen una misión exclusivamente de logística, nosotros no contamos votos, esa es tarea de los jurados y comisiones escrutadoras”.

“Le dijeron que no podía hacer elecciones en el municipio, que se tenía que ir de la localidad so pena de las consecuencias que se puedan dar por no retirarse del proceso electoral”, explicó Paz.

En esta misma población han denunciado amenazas el alcalde Miller Hurtado y la candidata a la Alcaldía, Yody Jurado.

El secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar reiteró que “rechazamos desde el Gobierno departamental todo este tipo de intimidaciones que generan un riesgo, en este caso, para los funcionarios de la Registraduría. En los Comité de Seguimiento Electoral hemos venido analizando las problemáticas y tomando las medidas necesarias”.