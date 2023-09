Adrián Balboa: Estamos necesitando mucho las victorias, venimos bastante irregular

Adrián Balboa, delantero uruguayo del Deportivo Pereira, quien anotó dos goles en la fecha anterior ante Deportivo Pasto, estuvo hablando en los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio, hablando sobre la actualidad del cuadro ‘Matecaña’, el aporte goleador y cómo fue su adaptación al fútbol colombiano.

Acerca de la victoria en la fecha anterior, ‘Rocky’ afirmó que es un resultado importante debido a la irregularidad que han tenido durante el campeonato: “La verdad es que estamos necesitando mucho las victorias, venimos bastante irregulares en el campeonato, pero bueno, Pasto es un rival muy difícil. La liga es muy competitiva y muy pareja. Se ganó en el último minuto. Pude conseguir el gol de la victoria, pero es un esfuerzo de todo el equipo, no solamente mío. Muy contento por todos”.

Adrián Balboa también aseguró que, gracias a las actuaciones del Pereira, el equipo se ha ganado el respeto de los rivales y una forma de jugar distinta: “Creo que todos los equipos acá son rivales duros, rivales difíciles. Creo que Pereira se ha ganado un respeto en este último tiempo y los rivales salen a cerrarse y buscar el contragolpe. Creo que por ahí nos ha costado un poco en la parte ofensiva. Estábamos en una mala racha, ojalá con la victoria del otro día rompamos esa racha”.

La adaptación al fútbol colombiano: “Es una liga muy competitiva, con buenos jugadores. Todos los rivales son difíciles. Todos los equipos juegan bien a su manera. Lo que más me costó a mi es que cada tres o cuatro días estás jugando y es un desgaste físico y mental muy importante. Yo en Uruguay no lo estaba haciendo y lo que más sentí fue lo físico. Gracias a mis compañeros creo que me adapté muy bien”.

El doblete ante Pasto: “Es mi segundo doblete. Le hice dos goles a Jaguares y ahora le pude marcar doblete a Pasto. Hacía tiempo que no marcaba un doblete, pero en mis años anteriores había hecho bastantes en el fútbol uruguayo”.

¿Tuvo ofertas antes de llegar a Pereira?: “Gracias a dios me estaba yendo muy bien y tuve varios llamados. La oferta del Pereira me sedujo mucho por cómo venía el equipo, por el profe y los compañeros, además de cómo venían en la Copa- Era un contrato más largo y la verdad que para que me vaya bien dentro de la cancha necesito una estabilidad y creo que la encontré acá”.

