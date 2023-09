¿Qué puede y qué no puede hacer en materia judicial por hackeo? Le explicamos

Colombia, el 2do país con más hackeos no hace parte de iniciativa de EE.UU. contra ransomware / picture alliance

En total 51 servicios de la rama judicial desde hoy y al menos por 7 días, es decir hasta el próximo miércoles 20 de septiembre, quedarán totalmente suspendidos sus términos judiciales que incluyen, apelaciones, interpelaciones, las demandas en línea, consulta de información del Consejo Superior de la Judicatura, antecedentes disciplinarios, la página de consulta del portal de grabaciones judiciales, la página del sistema de información documental nacional, y en general las paginas oficiales de la corte suprema, la constitucional entre otros más.

Eso si es importante resaltar que de este hackeo, se salvaron los términos judiciales de las acciones de tutela, el habeas corpus y y la función de control de garantías.

Juristas consultados por Caracol Radio explicaron que las acciones de tutela tiene un termino corto, además de que maneja un tramite especial y para evitar la vulneración a derechos fundamentales tiene que continuar.

El habeas corpus, que es un recurso de origen Constitucional en el que cualquier persona privada de la libertad que considera que no debe estar en la cárcel o detenido, pueda acudir a cualquier juez en 36 horas para saber si queda libre o no, aquí existe un derechos fundamental que es la libertad y por ende no se hace la suspensión de términos.

Y la función de control de garantías tampoco suspende sus términos porque tiene libertades de 36 horas para legalizar por ende no se hace suspensión.