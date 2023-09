Funcionarios del ICBF protestan en La Joya

Bucaramanga

7 días en asamblea permanente completan ya 90 empleados de la sede del ICBF Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en el barrio La Joya de Bucaramanga.

Carolina Torres Álvarez, defensora de familia del centro zonal aseguró que no tienen computadores ni espacios adecuados para atender diariamente los casos de niños que llegan para iniciar el trámite del restablecimiento de sus derechos.

“En el techo hay humedad, eso está generando enfermedades respiratorias para los trabajadores. No tenemos suficientes oficinas y a veces eso incómodo para los niños porque no tienen el espacio para relatar lo ocurrido; tampoco si alguien sale a vacaciones o se enferma no lo reemplazan”, dijo Álvarez.

Los afectados que continúan afuera del centro zonal más grande de Santander en temas de protección infantil, han suspendido algunos servicios y solo se están atendiendo casos urgentes como rescate de menores y verificación de derechos.