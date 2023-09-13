Esta conducta es reprochable: gobernador de Córdoba sobre el caso de El Manso

En diálogo con La W, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, se refirió a la situación registrada el pasado 11 de septiembre en la vereda El Manso, zona rural de Tierralta, donde hombres armados, al parecer, militares habrían intimidado a la población civil.

“En la mañana de hoy (13 de septiembre), ya hay un comunicado en el que el Ejército reconoce la posibilidad de que sean hombres de la Séptima División, lo cual genera más dudas que respuestas. Uno no sabe qué es peor, si confirmarse la presencia de disidencias de las Farc que, hasta ahora no se reconoce en el territorio, o ver esta situación a través de la Fuerza Pública que tiene este tipo de conducta irregular, reprochable. Esas dudas queremos esclarecerlas en el consejo de seguridad que convoqué”, sostuvo el mandatario.

Además, indicó que “estamos exigiendo a la Fiscalía todas las investigaciones del caso, para individualizar estas conductas y determinar con qué fin realizaron estas acciones, quién ordenó, quiénes ejecutaron estas misiones y por qué contra la población”.

En contexto en La W:

El mandatario también reconoció la fuerte presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo en el departamento de Córdoba. Sin embrago, se refirió a las alertas de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que han venido advirtiendo sobre la presencia de tres frentes de las disidencias de las Farc en esta sección del país.

“Esas son de las labores que queremos establecer a través de la Fiscalía como autoridad competente y de la misma fuerza pública que le corresponde controlar al territorio desde esa perspectiva. Desafortunadamente, vimos que ese tipo de conductas empañan a la institucionalidad de ser confirmadas esas hipótesis”, agregó el mandatario.

El consejo de seguridad se programó para las 9:00 a.m. de este 13 de septiembre en Montería, donde se adoptarían medidas frente al desafortunado caso registrado en El Manso, Tierralta.

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