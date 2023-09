MinDefensa negó que general (r) Díaz le advirtiera de supuesto soborno en contrato

Bogotá D.C.

Al finalizar un debate de control político en el Senado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió al general retirado Ricardo Díaz, quien hizo señalamientos de presunta corrupción en una entrevista con la revista Semana.

Velásquez aseguró que las declaraciones de Díaz a ese medio de comunicación son expresiones de ‘dolor’ y ‘malestar’ por no continuar en el gobierno del presidente Gustavo Petro como viceministro de Defensa. “Son casi ocho páginas de la revista en chismes y comentarios que resulta como insustancial hacer referencia”, dijo el jefe de esa cartera.

El ministro Velásquez indicó que el general (r) Díaz no le advirtió de los $700 millones que le habrían ofrecido para que se tramitara un contrato para adquirir tres helicópteros presidenciales.

“Él mismo dijo que el contrato no era de su competencia, sino de la Fuerza Aérea. Que me lo dijo a mí, no es cierto. Además, debió decírselo a la Fiscalía General porque eso configura el delito de cohecho. Basta con ofrecer para que ese delito se tipifique”, indicó Velásquez.

Para el ministro, el general (r) incurrió en un presunto abuso de autoridad por omisión de denuncia. “Esperamos que responda por qué si este es un hecho de septiembre, no lo puso en conocimiento de la Fiscalía General”, dijo el funcionario.

Sobre la corporación ‘Justicia y Democracia’, que Velásquez fundó con su hijo y la periodista Cecilia Orozco, enfatizó que actualmente no tiene contratos con el Estado colombiano. “No se si sea el desconocimiento del general (r) Díaz respecto de la naturaleza jurídica de las corporaciones y fundaciones o sea un propósito de hacer daño y afectar”, señaló el funcionario.

El ministro puntualizó que dicha corporación, con otras organizaciones de derechos humanos, solo está revisando la reforma a la Policía Nacional. Eso sí, enfatizó que su familia sí trabaja con entidades públicas.

“Mi esposa es fiscal vinculada desde hace 20 años a la Fiscalía General; mi hija mayor trabaja en Ecopetrol durante 16 años; mi hijo es abogado que desde hace 8 años es defensor público y está al frente de la corporación ‘Justicia y Democracia’ y mi hija menor trabaja en la Corte Constitucional desde hace 6 o 7 años”, precisó Velásquez.