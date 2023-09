Interno de Santander se autolesionó con una varilla para pedir que lo cambien de cárcel

Bucaramanga

Un hecho impactante tiene en apuros a las autoridades locales en el área metropolitana de Bucaramanga, luego que un interno de la cárcel de Palogordo de Girón se autolesionara con una varilla para pedir que lo cambien de cárcel.

Edgar Orlando Cedeño Gaviria se encuentra recluido en este centro penitenciario pagando una condena que según el Inpec lo dejaría gran parte de su vida tras las rejas.

“Mi petición es solicitar el traslado al penal de La Picota en Bogotá o Picaleña en Ibagué. Me saco la varilla el día que me notifiquen el cambio, antes no porque no me cumplen la palabra. Y responsabilizó a la penitenciaría de Girón por esta situación ya que en muchas ocasiones he pedido el traslado”, expresó Cedeño Gaviria.

Por su parte Rodrigo González Márquez, defensor del Pueblo en Santander, aseguró que han intentado acercarse al interno pero ha sido imposible lograr que reciba atención médica.

“El mismo se enterró la varilla sin comprometer ningun órgano, sin embargo creemos que no es la manera de hacer la solicitud. Le tomamos el requerimiento y estamos tratando de hacer una gestión directa de tipo humanitario porque su salud está en riesgo”, argumentó González Márquez.

Igualmente mencionó la necesidad en que el interno reciba atención de salud mental y hacerle un acompañamiento dada su desesperación hasta el punto de llegar a autolesionarse.

“Tiene una pena alta. Es una persona con pocas esperanzas de quedar libre, estará casi el resto de su vida ahí. De ninguna forma se puede dejar solo, además que la lesión le puede provocar una infección pues es una varilla del centro penitenciario. Es realmente impactante verlo así. El Inpec tiene una indección porque el hombre no quiere trasladarse a un centro médico”, agregó el defensor del Pueblo de Santander.