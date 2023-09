Caficultores de Risaralda insisten en que el Gobierno Nacional controle las importaciones

Pereira

Inicia la segunda cosecha cafetera del año y la más importante para los productores de esta zona del territorio colombiano, pues es en esta temporada en la que se recoge el 70 % de la producción total anual. Sin embargo, siguen siendo bastantes las preocupaciones que han llevado a que el gremio manifieste que son bajas las expectativas de recolección en esta cosecha.

Y es que además del precio del café, las afectaciones que ha generado el clima y los costos de fertilización, una de las principales situaciones que produce declive en la economía caficultora es la de las importaciones del grano que para este año ya se acercan al millón de sacos, según información de la DIAN.

Al respecto, los productores solicitaron al Gobierno Nacional subir los aranceles por medio de un derecho de petición, pero no ha habido soluciones a ninguna de sus problemáticas, según indicó el representante de Dignidad Cafetera en Risaralda, Duberney Galvis.

“Yo interpuse un derecho de petición a la DIAN y me confirman el ingreso de 2.3 millones de sacos el año pasado y este año solo a mayo iban 700.000 sacos de café y entre junio y julio casi 200.000 más, entonces hay una especie de dique abierto en la frontera por donde sigue entrando café importado, nosotros le dijimos al gobierno de Petro que tiene que subir los aranceles así como muy bien lo hizo con los textileros, con los del etanol, hay que subir los aranceles a los del café y hasta el momento el gobierno no nos ha respondido”, dijo el líder cafetero.

La problemática de las compras a futuro continúa generando repercusiones en la economía de los caficultores y, principalmente, de las cooperativas de café que tuvieron que asumir pagos de litigios perdidos contra productores, situación que llevó a la Federación a adquirir una deuda con un banco japonés.

“Ese fue un mecanismo muy mal usado por la Federación, cuando revisan las compras a futuro en el mundo, nadie las usa más de seis meses precisamente por el riesgo que constituye y más cuando se emplean en commodities como el nuestro, entonces se empleó mal, a 24 meses, eso hizo que los cafeteros no cumplieran, se de casos de cooperativas que han demandado a algunos grandes productores que no han cumplido en las entregas y en el litigio con el juez pierden las cooperativas porque un cafetero fácilmente dice que es analfabete, no tiene ni segundo de primaria, yo fui allá me echaron un cuento y me metieron en esto, y el juez termina dándole la razón”, aclaró Galvis.

Según el gremio de caficultores en Risaralda, durante esta cosecha no se alcanzarían las expectativas de 11 millones de arrobas a nivel nacional y, difícilmente, se lograrían 3 millones de arrobas en este departamento, pues en gran parte de este territorio no se utilizan los fertilizantes requeridos, por lo que se afecta la cantidad y calidad de la producción.