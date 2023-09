Colombiano narró en redes sociales los momentos de pánico después del terremoto en Marruecos

Manizales

En las últimas horas, un terremoto de magnitud de 7 grados, sacudió a Marruecos. Hasta ahora el balance de fallecidos ya supera los 1.037, cifra entregada por los organismos de socorro en ese país.

El manizaleño Juan Pablo Arbeláez, quien se encuentra representando al Geoparque Volcán del Ruiz en una Conferencia Internacional de Geoparques Mundiales de la Unesco, dio a conocer a través de su cuenta personal de X, los angustiosos momentos después del sismo que se registró.

Manifestó que, “hoy es el día que más miedo he sentido en mi vida. Terremoto en Marrakech de 7.2. La sensación de que “hasta aquí llegamos” no puedo describirla. Ahora nos dicen del hotel que no podemos entrar porque se viene otra réplica. Larga noche...”, indicó el caldense. Por fortuna no resultó lesionado en esta emergencia.

Y agregó que, “en este edificio que ustedes observan, se venían realizando las actividades de esta conferencia internacional. Nos han manifestado que no podemos ingresar porque el mismo tiene muchas grietas y estamos esperando las decisiones que vayan a tomar las autoridades con respecto a este tema”.

Hasta el momento, no se sabe si saldrán hacia Colombia, ya que no han recibido confirmación de si se suspenden o no las actividades que se venían adelantando sobre las conferencias de Geoparques Mundiales de la Unesco.