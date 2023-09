Contador público completa casi 48 horas desaparecido en Cartagena

Cartagena

Jair Ahumada Piñeres, contador público de profesión de 39 años, completa casi 48 horas desaparecido en la ciudad de Cartagena. Este hombre salió de su casa ubicada en el barrio El Recreo de la capital de Bolívar a las 8:00 de la mañana del martes 5 de septiembre para cumplir con sus actividades laborales cotidianas que se realiza de manera independiente.

“Cumplimos dos días sin tener información de él. Salió a sus actividades laborales normales, ese día tenía una dificultad con su teléfono móvil dañado desde la tarde del día anterior. No teníamos comunicación completa desde su celular y por eso no me angustie quizás por no hablar con él”, manifestó Nini Carrillo, esposa de Jair.

La compañera sentimental de Jair contó que la última comunicación que tuvo con él fue aproximadamente a las 5:00 de la tarde del martes 5 de septiembre.

“Muchas veces él tiene compromisos laborales por fuera del casco urbano de la ciudad. Se comunicó con un teléfono diferente desde un SAI en el municipio de Santa Catalina. En esa llamada que había viajado y ya venía de regreso a Cartagena por Clemencia eran las 4:57 de la tarde. Hablamos tres minutos y algo”, expresó.

Para quienes tengan información sobre la ubicación de Jair Ahumada Piñeres pueden llamar al número celular 3012694629. “No tenemos mayor información del paradero de mi esposo solicitamos el apoyo de toda la ciudadanía para que nos ayude a compartir la noticia”, agregó Nini Carrillo.