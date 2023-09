Cae el sexto técnico en nueve fechas de la liga colombiana

Siguen diciendo adiós los entrenadores del fútbol colombiano. Este miércoles 6 de septiembre se dio a conocer una nueva salida en los banquillos técnicos del torneo local, ahora el turno fue para Deportes Tolima. El conjunto pijao cayó en condición de local por 2-3 con Deportivo Pereira, resultado que lo llevó a concretar su tercer partido consecutivo sin conseguir la victoria con dos empates y una derrota.

A raíz de lo anterior, Juan Cruz Real anunció en conferencia de prensa que no iba más en el equipo ibaguereño: “Lo más honesto es decirle al club que es importante que empiece otro proceso, que venga alguien que pueda intentar, porque todavía están a tiempo, lo que pasó el año pasado”.

El entrenador argentino agregó que vio un cambio de mentalidad en el grupo de los futbolistas, a pesar de la derrota, pero reconoció que se siguen presentando errores que cuestan partidos. Vale recordar que el viernes de la semana pasada, el mismo estratega se quedó hablando con la nómina hasta la madrugada, luego del empate a cero con Bucaramanga.

“Desde que llegamos se han hecho un 43% de los puntos. Hoy era un partido importante para entrar a los ocho y no se pudo. El grupo comparado hoy con el partido pasado, las ganas las tuvo, la rebeldía la tuvo, pero se comenten errores que cuestan partidos. Eso indudablemente nos va quitando fuerza en cuanto al proceso”, explicó.

Y complementó: “Viendo el proceso como ha sido y respetando mucho a los jugadores porque se han entregado al máximo. A veces las cosas no se dan, los jugadores intentan, pero las situaciones por h o por b, por modelo de juego no... Agradecerle mucho al club, tiene un gran presidente, tiene una estructura my linda. Hicimos muchas mejoras en cuanto a la estructura deportiva, pero al final la respuesta futbolística tiene que estar”.

Cruz Real se convierte entonces en el sexto entrenador del campeonato que dice adiós. Antes de él se fueron Pompilio Páez (Jaguares), Néstor Craviotto (Huila), Mario García (Chicó), Bolillo Gómez (Junior) y Alberto Suárez (Envigado).