Juan Cuadrado: “Trataré de dar siempre el 200 por ciento y no ahorrar ningún esfuerzo”

Juan Guillermo Cuadrado durante el partido de la Selección Colombia ante Alemania (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images) / DeFodi Images

Juan Guillermo Cuadrado habló en conferencia de prensa, previo al duelo entre Colombia y Venezuela en el inicio de las eliminatorias sudamericanas. Ambos equipos medirán fuerzas este jueves 7 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla a partir de las 6 de la tarde.

El volante nacido en Necoclí habló sobre la nueva etapa que adelanta en el Inter de Milán, todo lo relacionado a su adaptación y el deseo de estar siempre a un gran nivel para poder aportarle a la Selección.

Asimismo reconoció que el grupo comandado por Néstor Lorenzo, quien lo acompañó en la atención a medios, está ilusionado con regresar a la Copa del Mundo y para ello se encuentran totalmente enfocados en sacar los primeros tres puntos en codición de local.

A continuación las declaraciones:

Presente en su club

Adaptación al Inter de Milán: El proceso ha sido muy bueno, he encontrado un gran club, como todos saven. El grupo es excelente. Yo contento con ganas de aportar y de poder ser parte de ese gran equipo. La adaptación viene llevándose bien, es un fútbol que ya conozco. Eso lo hace un poco más fácil.

Lo que viene en Selección

Enfocados en la victoria: Agradecido con Dios por el privilegio de que me deje representar a este gran país, soy bendecido por eso. No nos ponemos un límite. Trataré de dar siempre el 200 por ciento y no ahorrar ningún esfuerzo. Sería lindo iniciar este gran proceso con triunfo.

El regreso al Mundia no será facil: Las Eliminatorias son dificilísimas, tenemos un gran equipo para pelear y estamos con el anhelo de volver al Mundial. Vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera y afrontar cada partido como una final.

Roles dentro del campo: Si se da la oportunidad, dependiendo quiéne esté sobre el terreno, todos estamos capacitados para tomar la decisión sea quien sea. Lo importante es que si se da la opción tener la confianza de convertir.

Unión de jóvenes con experimentados: Se está haciendo muy bien. Personalmente creo que en cualquier situación de trabajo necesitas tanto jugadores de experiencia como de esa juventud, que te lleva a jugar un poco sin pensar, a lo que salga. Hay que llevarlos con esos jugadores como James, Ospina, Falca que dentro del terreno son importantes y afuera aportan esa experiencia que tienen de tanto tiempo que han jugado por fuera. Colombia tiene un talento increíble, cada jugador que viene nos sorprende y eso quiere decir que estamos creciendo, lo mejor es que puedan aportar ese gran talento a la Selección por un bien común.