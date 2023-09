Puede haber alianza para evitar que gane la tradicionalidad o el populismo: Emiro Arias

Bucaramanga

Emiro Arias tiene 55 años y nació en Bucaramanga. Es economista y Magister en Ciencia Política, ha sido candidato a la Gobernación de Santander y el Senado de la república esta vez se inscribió para aspirar al primer cargo de la capital santandereana con el aval del partido Independientes.

Emiro cuenta en Caracol Radio que nació en el barrio Comuneros de la capital santandereana y desde muy joven tuvo que empezar a trabajar para poderse comprar sus cosas y “por mi primer trabajo hice un video muy bonito porque me encontré en el taller de mecánica donde trabajé como herramientero a los ocho años, fue una experiencia muy bonita y por eso la registramos, ahí cuento la historia de cuando me robaron un martillo, me tocó pagarlo y del sueldo de 80 pesos me descontaron 40″.

Sobre la campaña política que se vive actualmente y las encuestas que se han conocido en los últimos días señaló que hizo el análisis de los resultados y a la manera en que fue presentada y dice que solo hasta ahora va a empezar el debate y es cuando se muestran las propuestas.

Sobre sus propuestas, inició hablando del Plan de Ordenamiento Territorial del 2014 que señala que “nos descuadernó” y agregó que en el 2026 está la posibilidad de reordenar la ciudad. Dice que ese POT no respondió a los intereses de la mayoría de los ciudadanos y fue un negocio inmobiliario.

“Debemos resolver las causas estructurales, la desigualdad, la falta de oportunidades,la forma del microtráfico de las comunas más sensibles de la ciudad y eso no se resuelve con 800 policías, nos toca con el ejército nacional hacer la recuperación de las zonas”, señaló el candidato.

Sobre Metrolínea dice que los buses están ahí y con cierta cantidad de dinero se pueden recuperar y habilitar los que ya están, se hace un acuerdo con los conductores y se crea un transporte multimodal para tener conectividad desde las periferias hasta el centro.

Sobre una posible alianza con otros candidatos, señaló Arias que es una posibilidad y que”en función de los intereses de la ciudad para evitar que ganen la tradicionalidad política que ha sido derrotada o evitar que gane el populismo que le ha hecho mucho daño a la ciudad estaría dispuesto a hacerlo”.

Agregó que él no personaliza el debate ni que se mete con temas personales y hace una crítica al manejo mediático que se ha presentado entre ciertas campañas y enfatiza que el debate en la ciudad se debe hacer con altura.