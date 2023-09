Líder continúa encadenado en la alcaldía de La Esperanza

Seis días completa un líder comunal encadenado frente a la alcaldía del municipio de La Esperanza, a modo de rechazo al proyecto de instalación de un relleno sanitario que recibiría basuras de varios municipios de Norte de Santander, Santander y el Cesar.

Exige la realización de una audiencia pública por parte de la autoridad ambiental, la cual no ha dado ninguna respuesta.

“Hemos solicitado a Corponor la fecha concreta para la audiencia ordenada por la Procuraduría, pero no ha sido posible que se firme el auto administrativo, queremos que no dilaten más la situación, que fijen fechas, pero por escrito, porque no hay credibilidad” dijo a Caracol Radio Jorge Sánchez, director del Comité No al Relleno Sanitario.

El hombre asegura que ya ha empezado a presentar problemas de salud después de varios días de una huelga de hambre intermitente.

“Se me ha subido el azúcar, por el estrés, por los nervios donde dormimos, prácticamente a la intemperie y muchos factores que llevan a que el organismo cause un desorden en el cuerpo como tal” agregó Sánchez.

Ante la falta de respuesta de Corponor y de acompañamiento de la administración municipal, plantean generar nuevos bloqueos en la vía nacional.