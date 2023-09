La guitarrista Jennifer Batten se presenta en Bogotá, evocando a Michael Jackson

Lenny Jay y Jennifer Batten se presentan en Bogotá en el espectáculo "This is Michael" / Foto Colprensa

Concierto.

Durante 10 años entre 1987 y 1997 la guitarrista Jennifer Batten acompañó en tres giras mundiales al fallecido Michael Jackson. Junto al Rey del pop interpretó su guitarra en Bad World Tour, Dangerous Wolrd Tour y History Wolrd Tour. Regresa a Colombia para estar en “This is Michael” al lado de Lenny Jay.

Jennifer recuerda a Michael Jackson como un talento incomparable y único, sin embargo ve en el brasilero Lenny Jay al mejor imitador del rey del pop. Cuando lo conoció le sorprendió el tono de voz tan similar al Rey del pop, algo que ella enfatiza que no es fácil pero si a esto se le suma la calidad de coreografía de Lenny, el resultado en un espectáculo que ella se disfruta.

A Jennifer Batten la canción que más la impacta es “Human Nature” pero afirma que en general el espectáculo “This is Michael” está muy bien realizado para evocar con respeto al rey Michael Jackson.

Tiene a lo sumo 10 guitarras en su colección personal, pero la que trajo a Bogotá es su preferida y se nota como la abraza, no la suelta y por la cicatrices que el instrumento tiene.

Jennifer no disimula ni se cohíbe en adjetivos positivos y emotivos sobre Michel Jackson, como tampoco en elogios al entrenamiento y talento de Lenny Jay. Garantiza que cada minuto del espectáculo “This is Michael” está ensayado al máximo para no defraudar al público amante que extraña al rey.

El espectáculo “This is Michael” se presenta el sábado 2 de septiembre después de las 9:00 de la noche en el Centro de Eventos de la Autopista Norte en Bogotá