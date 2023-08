Hurtos, atracos y vandalismo en la vía de la antigua estación de ferrocarril en Armenia

Armenia

Alertan porque el sector de la antigua estación del ferrocarril en Armenia se ha convertido en un lugar peligroso para el tránsito de vehículos y motos debido la inseguridad en el sector

Una mujer denuncia que desde lo alto del barranco le lanzaron una piedra que rompió el parabrisas del carro y le provocó lesiones leves por las esquirlas, lo más grave según la denunciante fue la respuesta del CAI de la Policía donde le indicaron que ‘’El Policía dijo, no, yo allá no puedo intervenir si no me voy con 30 policías, o sea, uno allá no puede ir solo, porque por ahí mantiene mucho loco’'

Las autoridades en el Quindío intensifican planes de control y prevención en la zona de la antigua Estación por hurtos

Debido a las reiteradas denuncias ciudadanas sobre hurtos en esta zona de la ciudad, el coronel Pedro Saavedra, comandante de la Policía del departamento reconoció que el fin de semana se registró una nueva modalidad en la que arrojan piedras desde lo alto para cometer la acción delictiva, pero por fortuna no se concretó el hecho.

Destacó que están estableciendo las labores con los cuadrantes del sector para intervenir de manera oportuna ante la afectación a la seguridad ciudadana. Además, mencionó que realizan puestos de control en las horas críticas y utilizarán personal de inteligencia para mayor efectividad.