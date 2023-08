Juan Sebastián Molano: “Me siento bien, con fuerza y piernas, ya vendrá la de nosotros”

El boyacense Juan Sebastián Molano se mostró optimista en conseguir una victoria en las próximas etapas de la Vuelta a España, luego de terminar segundo en la cuarta fracción de la carrera , tras ser superado en el embalaje por el australiano Kaden Groves en los últimos metros.

Molano, que destacó la labor de su equipo, explicó cómo se dio la definición de la jornada y aseguró encontrarse con piernas y fuerza para seguir luchando por su triunfo de etapa en los próximos días de la competencia.

“Este es el ciclismo. El equipo estuvo perfecto, a lo último las condiciones del sprint se plantearon así, vi que se cayó Julius (van den Berg) adelante, quedé solo adelante y lo único que pensé fue ir a meta, sabemos a que Kaden Groves es muy fuerte, la suerte contó con él, porque salió exactamente a mi rueda cuando hice el sprint. Me siento bien, con fuerza, con muchas piernas y ya vendrá la de nosotros”, comentó sobre su segundo puesto.

El boyacense aseguró que debe tener paciencia para este tipo de definiciones. “Tener paciencia, el sprint es muy loco, una carrera de tres semanas, no se imaginan cómo se arriesga la vida, esto es lo que nos gusta”.

Sobre la caída que se presentó en los últimos 4 kilómetros, donde se vio involucrado su compatriota Santiago Buitrago, Molano explicó: “la verdad se bajaba a 80 por hora en una carretera muy grande, un error de cualquiera y suceden estas cosas”.

Finalmente, descató de su condición: “cada día me estoy sintiendo mejor, ayer me sentí muy bien, hoy me sentí muy bien también, Eso es lo más importante para mí mentalmente, volver a una Vuelta después de para tanto tiempo, la condición no se gana tan fácil”.

Juan Sebastián Molano se encuentra participando en su quinta Vuelta a España. En la edición del 2022 logró un histórico triunfo, tras imponerse en el embalaje de la última etapa.