EN VIVO: Carlos Fernando Galán habla ‘sin anestesia’ sobre su aspiración a la Alcaldía

A menos de dos meses para que se lleven a cabo las elecciones regionales en Colombia, se destapa otro de los candidatos para relevar a la actual mandataria de la capital, Claudia López, se trata de Carlos Fernando Galán. Así las cosas, el candidato por el Nuevo Liberalismo espera que el nuevo alcalde de Bogotá trabaje por el bienestar de la capital y no utilice ese cargo como “trampolín” para llegar a otros puestos.

Cabe recordar que, aunque esta es la tercera vez que se lanza a la Alcaldía de Bogotá, cree que logrará obtener resultados muy positivos el próximo mes de octubre.

EN VIVO

Hay nuevos mensajes 5:51 p.m. ¡Ya llegó Carlos Fernando Galán! 5:40 p.m. Ya inicia la previa de Caracol y Red+Noticias 5:11 p.m. 'Los niños' hacen sus preguntas en La Luciérnaga 5:10 p.m. Previa de Carlos Fernando Galán en La Luciérnaga

Seguridad en la capital

Por otra parte, Galán expresó su preocupación por la actual política de seguridad, pues la considera un “fracaso”, debido a que no ha logrado apaciguar los problemas de inseguridad que vive actualmente la capital. Así las cosas, será necesario un cambio de enfoque en la política de seguridad, que ataque de manera directa las raíces del problema.

Experiencia

Por otra parte, el aspirante señaló que su experiencia como presidente del Concejo de Bogotá, senador, entre otros importantes cargos, lo colocan como una opción muy atractiva porque “ama su ciudad y hace parte de uno de los proyectos de su vida” trabajar por esta.

“Yo he tenido siempre como objetivo trabajar por esta ciudad. Esta no es una aspiración que surge así de un momento a otro. No es un plan B. Es mi obsesión trabajar por Bogotá desde la Alcaldía, porque creo que es la mejor oportunidad que podemos tener”, comentó.

Metro

Sobre el particular, Galán reiteró que es clave terminar los proyectos que ya fueron contratados para la ciudad, como ocurre con el Metro de Bogotá. No obstante, a pesar de celebrar el anuncio en el que se confirman los recursos para la segunda línea, asegura que lo fundamental en este momento es terminar la primera.

“El símbolo de la incapacidad que hemos tenido como ciudad para ponernos de acuerdo es la Carrera 7. Llevamos 20 años realizando estudios, cada Gobierno viene y propone cosas y hecha para atrás lo que hacía el anterior”, aseguró.

Relación con Gustavo Petro

Entre tanto, Carlos Fernando Galán aseguró que su relación con el presidente Gustavo Petro se mantendrá en el marco del respeto y la prioridad de resolver los problemas de la capital.

“Para Bogotá, la relación con la nación es fundamental. En los proyectos de infraestructura, de seguridad, en el tema ambiental. A pesar de las diferencias que hay y entendiendo que tenemos una responsabilidad con la ciudad, nos vamos a dedicar a lograr consensos con el Gobierno por el bien de Bogotá”, sentenció.

Reviva otros programas en ‘Sin anestesia’

General Vargas ‘firme’ para hablar #SinAnestesia

Gustavo Bolívar en La Luciérnaga: TransMilenio, seguridad y más