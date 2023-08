Denuncian rumbas sin control y amenazas a pobladores en playas de Palmarito en Atlántico

Hay preocupación por parte de los residentes del sector de las playas de Palmarito, en el Atlántico, quienes denuncian fiestas ostentosas y desplazamiento forzado por supuestas amenazas.

De acuerdo con la denuncia, se realizan fiestas hasta de tres y cuatro días, en algunas cabañas vecinas a las playas de Palmarito, jurisdicción de Tubará, Atlántico, afectando la tranquilidad que durante años ha caracterizado a esta zona de playa.

Los habitantes del corregimiento denuncian que las familias que han intentado interceder para buscar una solución, han resultado amenazadas, por lo que han tenido que salir del sector, generando un desplazamiento forzado.

Rocío* una de las habitantes amenazadas, señala que a pesar de los oficios de la Procuraduría Ambiental y de la Corporación Regional Autónoma del Atlántico para que las autoridades del municipio intervengan, éstas han hecho caso omiso.

“Mucha gente ha estado vendiendo su casa porque hay personas que al reclamar, han sido amenazadas. A mí también me dijeron que si no me gustaba, me tenía que ir. Dicen los policías que van, que no pasa nada; bajan un poquito el volumen y luego todo sigue igual. Vemos a veces mucho movimiento, se han escuchado disparos y también pólvora”, aseguró la denunciante, quien prefirió guardar reserva de su identidad.

Advierten que las fiestas con altos parlantes están violando el Esquema de Ordenamiento Territorial que fija a Palmarito como sitio de descanso. Además, las denuncias señalan que las parrandas que habitualmente se hacían en Puerto Colombia, se trasladaron a Palmarito, después de la balacera en Punta Roca, registrada en octubre del año pasado, en donde murieron dos personas.

