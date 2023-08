Entrada gratis al Castillo de San Felipe con agenda cultural para celebrar la juventud

Tomando como inspiración la tradición de volar barrilete en el sector de La Tenaza, en los barrios populares de la ciudad e incluso en el glacis (zona verde) del Castillo de San Felipe de Barajas, así como la celebración del Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) ofrece una agenda cultural gratuita para toda la familia en el Domingo de Entrada Libre al San Felipe de Barajas.

La jornada se realizará el domingo 27 de agosto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y para asistir es imprescindible presentar la cédula de ciudadanía colombiana o documento de identidad expedido por Migración Colombia en la entrada de la fortificación.

Las actividades culturales se iniciarán desde las 9:00 a.m. con un taller de elaboración de barriletes en el tendal del Hospital de Tropas de la fortaleza, para el cual no es necesario llevar materiales. Es importante tener en cuenta que dentro del San Felipe no se permitirá el vuelo de los barriletes para prevenir accidentes, sin embargo, los interesados podrán hacerlo en las zonas verdes de la fortificación.

Hacia las 11:00 a.m. en el Bonete, la parte más alta del Castillo de San Felipe, se dictará un taller de danza urbana y una presentación de la agrupación Latin Dance. Para finalizar la programación, niños y jóvenes de la Coral de Tierrabomba deleitarán a los asistentes desde las 3:30 p.m. en la batería de la Redención con un concierto.

Al momento de recorrer el Castillo de San Felipe, la Etcar aconseja a sus visitantes llevar zapatos y ropa cómoda, hidratación, protección solar y paraguas. En caso de lluvia, el ingreso a la fortificación será suspendido temporalmente hasta cuando las condiciones climáticas lo permitan. Es importante recordar que este bien fue construido con la finalidad de evitar una toma de la ciudad por lo que cuenta con rampas y desniveles que pueden ser inseguros bajo la lluvia.

Rafael Cuesta Castro, director general de la Etcar, expresa: “esta entrada gratis será muy especial tanto para niños como adultos, ya que a los grandes nos permitirá recordar actividades que hacíamos de pequeños, mientras que a los niños les enseñará esas tradiciones que tenemos como cartageneros. Además, la agenda que preparamos desde la Escuela Taller promete alegría, energía y talento para vivir el patrimonio en familia”.