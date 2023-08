Viernes 25 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 90% avanzan los trabajos de construcción e instalación del nuevo puente el alambrado sobre el rio la vieja que conectará en el mes de octubre a los departamentos de Quindío y Valle del cauca.

Desde Autopistas del café informaron que Fue finalizada la cimentación del puente, con la construcción de los pilotes, viga cabezal y estribos en el lado Quindío. En el lado Valle finalizará en los próximos días.

Han trasportado 100% de la estructura, del puente equivalente a 580 toneladas, y han armado 80 metros de los 103 metros totales del puente

Simultáneamente al armado del puente, inició el desplazamiento o lanzamiento de la estructura hacia el lugar donde finalmente quedará ubicada. Con la ayuda de una estructura provisional llamada nariz de lanzamiento, que sostiene el puente mientras se ubica en su posición definitiva.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el comité intergremial del Quindío evidencian su preocupación ante eventual cierre en el puente Barragán

Frente a los anuncios de demolición de una de las bases de la estructura en el puente entre Quindío y Valle se han generado todo tipo de reacciones.

Precisamente el ingeniero y presidente del comité intergremial en el departamento, Uriel Orjuela dijo que es alta la preocupación ya que cuando pensaban en que todo se estaba solucionando sale el anuncio de eventual cierre lo que perjudicaría enormemente la dinámica económica de la zona.

Criticó que ya casi a un año de la contingencia se determine esa intervención porque debía haberse evaluado desde mucho tiempo atrás por la responsabilidad con las comunidades.

Envío un llamado a la gobernación del Valle del Cauca para que entreguen los detalles de cómo será el proceso y no sea un tema aislado del departamento para que si es necesario el comité de estructura de la sociedad de ingenieros entre a participar de la toma definitiva de la solución.

También indicó que es lógico que la intervención sea después de la entrega en El Alambrado para no generar afectación de movilidad con el valle.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Aunque las lluvias arreciaron desde hace unos días en el Quindío y el interior del país, esto no quiere decir que haya acabado el fenómeno del Niño, el evento climatológico que generó las altas temperaturas del mes de agosto, por lo que desde la Gobernación se recomienda a los productores agrícolas y pecuarios del departamento mantener las recomendaciones expedidas por el boletín Agroclimático que se encuentra vigente.

Así lo señaló el secretario de Agricultura departamental, Miguel Ángel Mejía Díaz, quien explicó la naturaleza de la fuerte ola invernal que ha irrumpido en la última semana. “Hay que tener en cuenta que este fenómeno de variabilidad climática está determinado por una tormenta tropical que está llegando, pero se espera que cuando pase, después de semana y media, probablemente volvamos al fenómeno de El Niño que estábamos viviendo”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A 78 días de los juegos nacionales y para nacionales en el Eje Cafetero, la Universidad del Quindío fue epicentro del acto de lanzamiento oficial del evento deportivo.

La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez se refirió a las complejidades con la ejecución de los escenarios deportivos, pero fue clara que lo destacable es la participación de los deportistas.

Aclaró que la pandemia fue una de las razones de la contingencia que se ha tenido con las adecuaciones de escenarios, sin embargo, llamó la atención para que en un futuro sea implementada la planificación de la mejor manera.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte Baltazar Medina director general de los juegos fue claro en manifestar que tres escenarios no estarán para los juegos nacionales en noviembre y podrían estar para los juegos para nacionales en diciembre

El dirigente agregó que en el caso de Armenia el complejo acuático no estará para juegos nacionales y analizan la posibilidad de que la piscina de la universidad del Quindío pueda servir para los para nacionales esperando que puedan realizar la contratación para climatizar el agua

Los otros dos escenarios que no estarán para juegos nacionales están en Manizales también el complejo acuático y el coliseo menor que fueron descartados para juegos nacionales

el gerente de Proyecta Quindío, Lucas Jaramillo entregó un reporte de las obras que corresponden a la administración departamental como son el complejo acuático y el coliseo multideporte.

Afirmó que el coliseo presenta un avance de ejecución del 20% superando la proyección esperada lo que permitirá cumplir con el cronograma y con el complejo acuático dijo que el contrato con Myrtha cursa con normalidad por lo que hay un 90% de avance en la construcción de los paneles para el suministro de la piscina.

Aclaró que lo dispuesto por el ministerio es establecer un plazo para el cumplimiento de los juegos para nacionales el 5 de diciembre entendiendo que el nado competitivo quedará en la Universidad para los nacionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polania quien resaltó el apoyo para el desarrollo de los escenarios en el marco de las justas.

Se refirió a la piscina en la que están pendientes de que el gobierno departamental haga entrega de la calefacción para realizar la instalación y así mismo se pueda brindar el escenario para los juegos para nacionales por lo que están comprometidos a tenerla lista antes del 30 de noviembre.

En cuanto a la cancha de Squash dijo que avanza significativamente y recordó que es una alianza con la alcaldía de Armenia en la que aportó mil millones de pesos y la universidad 400 millones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cerca de 190 mil millones de pesos es la deuda de EPS a prestadores en el Quindío

Así lo dio a conocer el secretario de Salud del departamento, Iván Fajardo quien reconoció que esa situación tiene muchas variables puesto que hay una parte de lo radicado y luego el proceso de auditorías lo que genera que las cifras sean cambiantes.

El funcionario se refirió a la crisis financiera anunciada por Sura, Sanitas y Compensar a nivel nacional donde sostuvo que no es un tema ajeno al territorio por lo que es el gobierno que debe determinar la salida.

Aseguró que deben establecerse las mesas y soluciones que no afecten los entes territoriales. Además, evidenció que la mayor problemática en el departamento tiene que ver con Asmet Salud ante las quejas y reclamos constantes por la prestación de servicios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Personas que descendían de un camión en Armenia se dirigían hacia el Chocó

Fue lo que dijo el alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, quien aclaró el video que circula en redes sociales donde se evidencia el descargue de varias personas desde un camión en la glorieta Sinaí.

Explicó que no es cierto que no hayan actuado frente a la situación puesto que la Policía realizó la respectiva intervención. Aclaró que identificaron a 7 adultos y 9 niños que provenían de Ecuador y se dirigían a Pereira para finalmente llegar a Chocó por lo que no se quedaron en la ciudad. Invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier situación anómala.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Directivos de la Universidad del Quindío señalan que no hay discriminación ni promueven hechos relacionados

Frente a la denuncia de una estudiante afro de enfermería de la Universidad donde presuntamente estaba siendo discriminada, el rector del alma mater Luis Fernando Polania lamentó la denuncia porque siempre han promovido la inclusión en todas sus áreas.

Explicó que cuentan con la sentencia de un juzgado en la que ratifica que no hubo discriminación y que todo apunta a una deficiencia académica de la estudiante. Fue claro que trabajan en brindar la igualdad a todos los estudiantes y desde el programa de enfermería una vez se conoció de la denuncia iniciaron el seguimiento al caso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, el Gaula de la Policía alerta por el incremento de denuncias por el delito de sexting que incluso termina en extorsión a las víctimas por la publicación de fotos o videos íntimos.

Así lo dio a conocer el Capitán Oscar Rodríguez comandante Gaula policía Quindío que señalo que este año ha recibió 20 asesorías de personas víctimas de este delito y 4 investigaciones con judicializaciones de ciudadanos que denuncian

El oficial reitero el llamado para evitar tener fotografías o videos íntimos en los celulares que son aprovechas por los delincuentes y por eso invito a denunciar a la línea 147

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad del Quindío adelanta un estudio para determinar medidas ante la complejidad de movilidad

En efecto al ingreso del alma mater se genera el caos de movilidad puesto que son varios los vehículos que intentan ingresar habitualmente, sin embargo, cuando se presentan eventos la situación empeora.

El rector de la Uniquindío, Luis Fernando Polania reconoció la problemática y sostuvo que la facultad de ingeniería y la oficina de proyectos está realizando un estudio para establecer las medidas basadas en no solo la percepción sino la realidad de la situación.

Dijo que han evidenciado que hay personas ajenas a la institución que dejan todo el día sus vehículos al interior del campus lo que afecta el panorama. Aclaró que hasta que el estudio no sea entregado no pueden implementar medidas para actuar con base a datos y esperan que en dos meses esté listo dicho proceso para que en el próximo semestre disminuya el impacto.

También manifestó que estudian cambio de horarios en la prestación de servicios para que algunas oficinas puedan ingresar temprano y salir temprano con el fin de evitar las horas pico.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Prosperidad Social inicia hoy viernes la entrega del cuarto ciclo de pagos de Jóvenes en Acción, para 124.489 participantes del programa que cumplieron con los requisitos. La entrega del incentivo estará disponible desde el 25 de agosto hasta el 15 de septiembre. Para los pagos la entidad destinó 49.880 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Calarcá Luis Alberto Balsero y la ministra de Vivienda Ciudad Catalina Velasco Campuzano dieron apertura oficial a las instalaciones del parque Recreativo Deportivo del Sur ubicado en el barrio Portal de Balcones Etapa 2 y que tuvo un costo de 1.200 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se cumplió el Acto de inhumación de los restos de Guillermo Echeverri Giraldo unos de los fundadores del Cementerio Libre de Circasia, familiares y amigos dan cumplimiento a su voluntad de que los restos por fin después de 60 años de su muerte reposen en el Cementerio Libre de Circasia.

Guillermo Echeverri Giraldo fue docente en los Colegios Rufino J Cuervo y San José de los Hermanos Maristas en Armenia. Escritor, poeta, libre pensador y persona de excelentes calidades humanas y profesionales.

Luis Fernando Ramírez Echeverri familiar manifestó “Memo como cariñosamente lo llamamos en familia, fue un destacado y activo miembro de la primera junta del cementerio libre, donde actuó como secretario y en el cementerio original una de las cuatro tumbas verticales que Don Braulio Botero Londoño, reservó para él y los tres caballeros que más lo apoyaron en esta noble causa, una estaba reservada para Guillermo Echeverri Giraldo”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La iglesia católica en el Quindío promueve el banco de alimentos para la población vulnerable

El Presbítero José Balmore Cañola, director del banco de alimentos de la Diócesis de Armenia indicó que cuentan con donantes locales y nacionales por lo que actualmente participan 26 fundaciones con un aporte solidario ya que deben apuntar al sostenimiento del banco con los empleados, fletes y rutas.

También dijo que se benefician las 56 parroquias de la Diócesis y los diferentes programas sociales. Dijo que la afiliación con la organización nacional es clave por la formación, logística y las alianzas con los otros bancos de alimentos porque pueden intercambiar productos lo que permite que no estén en desabastecimiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Deportistas en el Quindío con altas expectativas de competencia para los juegos nacionales

Y es que los deportistas son el eje central de las justas por eso la importancia de su labor, el atleta Kevin Andrés Agudelo lleva seis años entrenando y compitiendo en diferentes eventos, pero es la primera vez que participará en los juegos.

Dijo que su preparación para la disciplina de atletismo de 400 y 800 metros planos es estricta puesto que es de lunes a sábado e incluso algunos domingos con el fin de que en las justas de noviembre pueda obtener un mayor rendimiento.

Por su parte Baltazar Medina director general de los juegos destacó que ya son 19700 deportistas inscrito en los diferentes deportes para los juegos nacionales y para nacionales que es una cifra histórica

Jueves 24 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío