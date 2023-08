¿Qué se necesita para ir al Nevado del Cocuy? Implementos y presupuesto

Ubicado en la imponente Cordillera de los Andes, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, el Nevado del Cocuy se reconoce como un tesoro natural en el corazón de Colombia, el cual no deja de llamar a aventureros y turistas a conocer su magnificencia y diversidad geográfica.

En el Parque Nacional Natural El Cocuy, el Nevado del Cocuy es un complejo montañoso que se extiende a través de los departamentos de Boyacá y Arauca en Colombia. Con altitudes que superan los 5,000 metros sobre el nivel del mar, este destino ofrece una variedad de paisajes espectaculares, desde picos nevados hasta lagunas cristalinas y praderas alpinas.

Explorar el Nevado del Cocuy requiere una planificación meticulosa y la adquisición de implementos adecuados para garantizar una experiencia segura y placentera. Se debe hacer reserva ya que solo se permite el ingreso a cierta cantidad de personas por día, para su cuidado y conservación.

También debe tener en cuenta que es obligatorio tener una charla de inducción, tener un seguro de asistencia médica y contar con la compañía de guías locales certificados.

¿Cuáles implementos se necesitan para ir a Nevado del Cocoy?

Teniendo en cuenta que su altura es de 600 – 5.330 msnm y la temperatura está en un rango de 0°C – 20°C, entre los elementos esenciales se encuentran:

Capas de ropa térmica, abrigos impermeables y cortavientos, guantes, bufandas y gorros para protegerse del frío.

Botas de montaña resistentes, preferiblemente impermeables, para ofrecer soporte y protección en terrenos accidentados.

Alimentos no perecederos, snacks energéticos y suficiente agua potable para la duración de la expedición.

Protector solar, gafas de sol y sombrero para protegerse de los rayos UV en altitudes elevadas.

Identificación personal, permisos de ingreso al parque y cualquier documentación requerida.

¿Cuánto es el presupuesto para visitar el Nevado del Cocoy?

El costo de una expedición al Nevado del Cocuy puede variar según la duración del viaje, la cantidad de personas y los servicios adicionales que se deseen.

A continuación, le dejamos un presupuesto estimado para un viaje básico:

Transporte

Los gastos de transporte incluyen el traslado desde la ciudad más cercana al parque hasta el punto de inicio de la expedición. Esto puede incluir vehículos privados o transporte público. Si se coge un bus desde Bogotá, tiene un costo de aproximadamente $95.000 pesos y dura unas 11 horas el viaje.

Entrada al parque

Hay una tarifa de entrada al Parque Nacional Natural El Cocuy que varía según la nacionalidad y si se trata de temporada alta o baja. Si es colombiano, extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN mayor de 6 años hasta 25, el valor es de $24.500; mientras que si es mayor a 25 años, tendrá un costo de $41.500 pesos. Por último, si es extranjero no residente en Colombia, ni miembro de la CAN, la entrada cuesta $85.000.

Sin embargo, Parques Nacionales Naturales recomienda que “por las exigencias físicas de la visita y la altitud, está prohibido el ingreso de menores de 10 años al Parque. Tampoco se recomienda el ascenso de personas con discapacidad física, problemas cardiovasculares o respiratorios, mujeres en embarazo o adultos mayores”.

Guía y servicios

En algunos casos, contar con un guía local puede ser beneficioso, especialmente para aquellos menos familiarizados con la zona. Los servicios de guía y porteo pueden tener un costo adicional. Para un grupo de máximo 6 personas, los guías cobran de 150.000 a 200.000 pesos.

Alojamiento

Si se planea pasar la noche en alojamientos cercanos al parque antes o después de la expedición, esto también debe considerarse en el presupuesto. La noche en un hostal se puede conseguir desde $70.000, mientras que en un hotel desde $110.000.

En resumen, un presupuesto básico para una expedición al Nevado del Cocuy con dos noches de alojamiento en los lugares cercanos podría costar desde $650.000 hasta $2.000.000 por persona, sin contar gastos de transporte desde su lugar de origen hasta el parque y agregando alimentación.

Explorar este entorno montañoso puede convertirse en una experiencia gratificante, pero recuerde que, además del presupuesto financiero, la inversión de tiempo y energía es esencial para garantizar una experiencia segura y memorable en el Nevado del Cocuy.