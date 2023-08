“Sentí vulnerada mi movilidad”: denunciante de talanqueras de Villas de la Candelaria

Cartagena

Mucha molestia y polémica generó el operativo liderado por la Gerencia de Espacio Público y la Inspección de Policía de la Comuna 6B hace varios días, en donde fueron desmontadas las talanqueras y rejas instaladas en algunas calles principales de la Urbanización Villas de la Candelaria, sur de Cartagena. Los vecinos de este sector aseguraron que estas estructuras se convirtieron en el principal medio de protección contra los delincuentes que venían azotando la zona con constantes atracos.

El desmonte se aplicó con la presencia de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden – (UNDMO), conocida anteriormente como ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Pese a las protestas realizadas en la vía La Cordialidad con quema de llantas, el Distrito se mantuvo en la decisión a raíz de una querella instaurada por Duarte Alzamora, un habitante del conjunto vecino Portales de Alicante, quien decidió emprender una batalla jurídica de manera particular por la presunta vulneración de algunos de sus derechos fundamentales como la movilidad.

“Villas de La Candelaria cierra las vías públicas que son de libre tránsito y yo al sentirme vulnerado con mis derechos constitucionales, junto a varios compañeros de Portales de Alicante decidí hacer esa querella. Esto se hizo a titulo personal, pues ellos no pueden cerrar esas calles porque por allí transitan todos los cartageneros. Veo inviable los argumentos que los residentes de esa urbanización exponen con el tema de la inseguridad, ya que existe un ente que es la Policía Nacional, quien es la que debe garantizar la seguridad de todos los vecinos”, indicó Duarte Alzamora.

Este hombre quien también tiene una vivienda en el barrio Villa Estrella, explicó que su movilidad se veía afectada cuando trataba de ir a esa residencia porque las calles de la Urbanización Villas de la Candelaria permanecían cerradas.

“Veo violado mi derecho a la movilidad. Inicialmente viviendo en Villa Estrella, con mi vehiculo trataba de pasar por las calles de Villas de la Candelaria, pero no podía. Le pedía favores a los vecinos para que me dieran acceso, pero ellos nunca accedieron me decían que nadie tenía llave, yo pienso que eso no debe ser así. Incluso me venía expuesto a causar un accidente porque tenía que transitar en mi carro en reversa y así poder salir”, explicó.

Duarte Alzamora invitó a la Alcaldía de Cartagena y a la Policía Nacional brindar los controles necesarios que permitan garantizar la seguridad de los residentes de Villas de la Candelaria, con el propósito de evitar que esta comunidad se vea obligada a tomar medidas extremas de cerrar sus calles con talanqueras o rejas.