Ilegales estarían convocando a reuniones políticas en zonas rurales de Betulia

En el municipio de Betulia ha estado circulando un audio en el que supuestamente, una mujer que se identifica como Liliana y que dice ser la jefa política de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Suroeste, cita a presidentes de las juntas de acción comunal a reuniones políticas en las que supuestamente ella les hace saber que tiene un candidato para la alcaldía que representa las convicciones del grupo y que los invitarán a conocer sus propuestas para que lo tomen como una opción para las elecciones del próximo 29 de octubre.

“Se va a poner el señor muy pendiente con esas comunidades que hay, de igual manera yo espero usted entienda, de igual manera quedamos pendiente para hacerle saber la fecha y el lugar donde se va a hacer el evento para que informe a la comunidad sobre las propuestas muy interesantes que tiene el señor para ponerlo y consolidarlo a la posición que él tiene para pelear por esas comunidades olvidadas, usted más o menos tiene conocimiento, cualquier inquietud me la está informando”, le decía la mujer a uno de los líderes de la zona.

En el audio la mujer, presunta integrante del Clan del Golfo, indica a los líderes que la fecha y el lugar aún está por establecer. Esto da cuenta del constreñimiento al que están sometiendo los ilegales a las comunidades, especialmente rurales en esa zona del Suroeste.

Este audio ha estado circulando en el pueblo hace varios días y Caracol Radio ha indagado sobre la veracidad del audio y por el momento las fuentes civiles indican que la mujer sí existe y que también haría parte del grupo armado ilegal, pero se desconoce.

Caracol Radio se comunicó con el candidato que menciona la supuesta jefe política del grupo ilegal para consultarle su opinión sobre este audio y negó cualquier relación con el grupo armado.

“Nunca hemos sido a bordados, nunca hemos tenido llamadas de integrantes de algún grupo al margen de la ley, jamás, ni nunca he escuchado que quieran ayudar o apoyar, jamás, nunca. Entonces la verdad es un audio que, si anda circulando, pero no sabemos no sabemos cuál es la estrategia o quién malintencionadamente lo hace, no sabemos de dónde provenga. La verdad es que no tenemos conocimiento de nada”, recalcó el candidato Camilo Serna, candidato a la alcaldía de Betulia por el partido Conservador.

Indicó que por el contrario se trata de una campaña de desprestigio contra él y que no es la primera vez que lo señalan de algo de lo que no es responsable.

“Hemos venido recibiendo demasiados ataques de parte de algunas otras campañas. Eso nos tildan de petrista, que soy el delegado de Petro en Betulia y ya salen pues con estas cosas, entonces, siempre han tratado de opacar nuestra imagen todo ha sido reiterativo”, agregó.

El aspirante indicó que si bien no interpuesto ninguna acción judicial por este audio, si le informó en su debido momento al alcalde de esta población lo que se indica la grabación en el que también convocan a reuniones políticas a las comunidades.