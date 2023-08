El reto de la sostenibilidad en el siglo XXI: empresa privada y medioambiente

Desde el edificio Ágora, en Bogotá, se celebra la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, evento organizado por PRISA Media América, la CAF, Santillana, la Universidad Externado de Colombia y la CAR, sobre los retos educativos, económicos y en materia de medio ambiente de la región en la era del cambio climático.

En este primer segmento, El reto de la sostenibilidad en el siglo XXI: economía, sociedad, empresa privada y medio ambiente, Pepa Bueno, directora del diario El País y Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, expusieron los principales retos de la transición energética en la banca privada.

¿Qué es ser un banco sostenible en un sector privado?

El presidente de Bancolombia indicó que la sostenibilidad es el equilibro entre lo económico, lo social y lo ambiental: “Si hay un desequilibrio en alguna, no funciona, no tiene el objetivo. Desde el punto de vista privado, desde una compañía, significa que soy sostenible y gasto lo justo”.

De acuerdo con su explicación, la compañía realiza un esfuerzo para cumplir unos indicadores y el banco pone una menor tasa de interés para contribuir a ese equilibrio que beneficie no solo al sector, sino también a la población.

Acceso de recursos de la banca privada

“Para mí, la inclusión financiera es generar oportunidad y en Colombia prima la carencia de oportunidades. Hoy podemos decir que 20 millones de personas (de 50 millones) acceden a servicios financieros gratis a través de Bancolombia, Nequi o ahorro a la mano, que tienen presencia en todo el territorio”, manifestó el directivo.

Lo fundamental de este sistema financiero es que el vendedor ambulante, la persona que hace un trabajo a domicilio o que las personas que venden artesanías en las playas puedan tener oportunidades a través de este modelo de pago.

¿Cómo lograr un cambio interno y global con políticas medioambientales?

Frente a este gran reto, Mora aseguró que el Gobierno de Colombia ha llevado este mensaje de políticas medioambientales a la comunidad internacional. Según cifras presentadas por el directivo, las emisiones per cápita de un colombiano son 1.5 toneladas, en Estados Unidos son cerca de 15 toneladas, en Alemania y China son 8.

Para Mora, la sostenibilidad no se logra si no hay un acuerdo global, ya que no se puede hablar de los beneficios ambientales cuando son solo para una parte población, mientras que para la otra no llegan los recursos básicos: “Hay un desacople del sector privado con los Estados para alcanzar la sostenibilidad (...) En la colaboración pública - privada, cada uno está en lo suyo, no entendemos que hay un objetivo en común por el que debemos trabajar”.

Finalmente, expresó que ve con optimismo el desarrollo económico ambiental debido a que el nuevo presidente del Banco Mundial “es una persona sensible por los temas sociales y va a impulsar una visión siempre a los grandes retos sostenibles”.