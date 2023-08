Chunga: David Ospina sigue vigente y sigue siendo el arquero titular de la selección

Jose Luis Chunga con la Selección Colombia (Photo by Patrick T. FALLON / AFP via Getty Images) / PATRICK T. FALLON

A pocos días del primer partido de las eliminatorias para el Mundial 2026, ya se han dado luces de quienes podrían ser los posibles convocados para los partidos, ante Venezuela y Chile, el próximo 7 y 12 de septiembre. Jose Luis Chunga habló con El Vbar de Caracol sobre la opción de convertirse en uno de los tres arqueros que estaría representando a Colombia en esta fase.

Entre los candidatos, Chunga enfatizó en la posibilidad que tiene Camilo Vargas, jugador del Atlas, de quedarse con el puesto de titular ante la ausencia de David Ospina. “Sin duda alguna va a ser Camilo por toda su trayectoria en México y por todos los años que ha estado en la Selección”, comentó.

Además, dejó en claro que, aunque varios nombres nuevos están siendo considerados, está seguro de que cuando Ospina se recupere, estará de vuelta en su posición. “David todavía sigue vigente y sigue siendo el arquero titular de la selección”, señaló ante la realidad que enfrentan estos nuevos candidatos.

“No existe mayor orgullo para un jugador de fútbol”, añadió el jugador quien desea convertirse en el dueño de la posición. Sin embargo, se mostró empático con sus compañeros. “Lo importante y en lo que tenemos que centrarnos, es que el arco de la Selección Colombia quede bien custodiado”, concluyó.

Posibilidad de representar a la Selección Colombia

¿Cómo recibe la notica? En el Medellín ya me habían contado hace días. Contento, la verdad feliz porque siempre lo he dicho, no existe mayor orgullo para un jugador de fútbol que representar a su país con la selección absoluta y esperamos que las cosas se puedan dar con el favor de Dios.

Por qué debería estar entre los tres arqueros: Yo creo que cuando uno está ahí en el radar de la selección es porque ha hecho méritos importantes tanto futbolístico como personales de poder tener esa oportunidad. Yo creo que lo que se hizo el semestre pasado fue muy bueno y lo que se viene haciendo ahora con Medellín también, pero yo estoy muy tranquilo en eso, sabiendo que cada día trabajo para que cuando llega una oportunidad hay que aprovecharla y si se da bienvenido sea y si no seguir preparándonos y trabajando.

Disputa por el puesto: Yo en ese tema siempre he sido muy claro con todo el respeto de todos mis compañeros y los colegas que hacemos parte de esa posición, sin duda alguna yo creo que David todavía sigue vigente y sigue siendo el arquero titular de la selección. Desafortunadamente, hoy no está por la lesión, pero sin duda alguna cuando se recupere él volverá a tapar y ya uno tener la posibilidad de poder estar en la selección aportando de donde lo llamen a uno va a ser importante. Entonces uno trabaja y se prepara para cuando lo llamen y el día que a uno le digan, bueno le toca jugar, como en estos casos ha pasado que le ha tocado tapar a Milo, a Álvaro, en partidos amistoso o como me ha tocado a mí, y es responder, pero sabiendo que al frente y adelante nosotros tenemos un gran referente como David que ya lleva muchos años siendo el arquero titular de la Selección.

Comunicación con la Selección: Cuando tu estas en el radar de la selección siempre están muy pendientes de todas las cosas que tú haces en tu club, cómo te va partido por partido, en el entrenamiento, pero yo creo que eso ya es un tema mucho más interno muchas veces o también al jugador lo llaman le preguntan cómo está, cómo se siente, cómo le fue y yo creo que eso es muy importante, eso da pie para que uno cada día pueda trabajar mucho mejor y esforzarse para que cuando llegue una oportunidad de estas de poder ser citado, tener la posibilidad de estar entre los privilegiados de las convocatorias.

Diferencias futbolísticamente: Más allá de eso si existen diferencias o no yo creo que cada uno tiene su forma de tapar creo que (Montero, Camilo Vargas y Chunga), sacando a David, no tenemos la misma forma de pararnos en el arco y tapar, el juego con los pies, de pronto uno es más rápido, el otro tiene más juego aéreo, etc. Pero más allá de eso, lo importante y en lo que tenemos que centrarnos, es que, quien tenga la oportunidad de jugar en ese caso, que sin duda alguna va a ser Camilo por toda su trayectoria en México y por todos los años que ha estado en la Selección, es que el arco de la Selección Colombia quede bien custodiado y en este caso va a ser Camilo y eso es lo más importante.

Percepción de sus rivales

Jugador que más duro le pega a la pelota: Dorlan Pavón. Cetré también patea duro, pero lo que pasa es que a mí me ha tocado enfrentar más veces a Dorlan en Jaguares, en Alianza, que a Cetré, a él ahora lo tengo de amigo, solo lo he enfrentado una vez con Medellín, gracias a Dios ahora lo tengo de amigo.

Mejor penalti: (Miguel) Borja y (Jesús) Hernández el venezolano de Envigado.

Mejor delantero: (Miguel) Borja

Mejor equipo que ha integrado: Sin duda alguna, yo creo que el de 2019 con Junior.

Respecto al tema de Medellín, yo recién apenas en cinco días voy a cumplir un mes de haber llegado acá al equipo y yo creo que ha sido muy satisfactorio poder encontrar un grupo humano muy bueno, un grupo humano sano. No es fácil adaptarse. Llegas y parece que llevaras ya mucho tiempo de estar allí en esa familia y ha sido muy bueno eso. Grandes jugadores, grandes seres humanos que te dan la oportunidad de adaptarte rápido y obviamente también el cuerpo técnico juega un papel muy importante en eso.