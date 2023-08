Política regional: elecciones en Ecuador y resultados en Argentina

En Hora20 damos una mirada a América Latina. Iniciamos en Ecuador donde en tres días se celebrarán las elecciones presidenciales que han estado marcadas por el asesinato de un candidato, de un líder político y de un complejo panorama de seguridad ante la amenaza del crimen organizado. Después una mirada más al sur en Argentina donde el domingo pasado en medio de las elecciones primarias, el ultraderechista Javier Milei se alzó como el triunfador de la jornada buscando derrotar al kirchnerismo y fortaleciéndose de cara a las presidenciales de octubre.

La convocatoria a muerte cruzada en Ecuador llevó a que un proceso electoral develara los profundos problemas de seguridad que vive el país, pues el presidente Guillermo Lasso al verse en medio de un proceso de juicio político, convocó a la muerte cruzada que lo llevó a disolver el parlamento, gobernar por decreto durante seis meses y convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias. Estas elecciones se realizarán en tres días y 13 millones de ecuatorianos están llamados a acudir a las urnas para elegir un mandatario por el próximo año y medio con el objetivo de completar el periodo 2021-2025. Sin embargo, este proceso ha estado manchado por la violencia que empaña a Ecuador desde hace años, un candidato a asamblea, un alcalde y el candidato Fernando Villavicencio han sido las víctimas mortales en medio de un panorama de crimen organizado, lucha por control territorial y el negocio de la droga. Un nivel de violencia que ha llevado a que en las cárceles del país se registren más de 400 muertos y a. más de 3.500 homicidios en el primer semestre del año.

Son ocho los candidatos que se disputan el poder en Ecuador, por ahora, la figura que más posibilidades tiene de llegar a la presidencia, es Luisa González, una candidata cercana al correísmo y que las distintas encuestas la ubican en el primer lugar. En el tarjetón también aparecen otras figuras como Otto Sonnenholzner, vicepresidente en la época de Guillermo Lasso y quien junto con Jan Topic, otro de los candidatos ha volcado su discurso al tema de la seguridad, la mano dura, el fortalecimiento de la inteligencia y el control en centros carcelarios. Yaku Pérez repite su candidatura después de haber quedado en tercer lugar en los pasados comicios, siendo el único indígena en la contienda. Por otro lado, está Christian Zurita el reemplazo, por si se lo puede decir de esa manera, del excandidato Fernando Villavicencio.

Lo que dicen los panelistas

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad Quito, señaló que hay incertidumbre, miedo y temor, “no estamos acostumbrados a hechos de violencia”, además, afirma que, si se mira el panorama nacional, en Quito han caído delitos comunes si se compara con el año pasado, “se incrementó presencia de Fuerzas Militares y de Policía Nacional en el contexto del último domingo del debate presidencial, hubo gran cerco policial y militar; era un espacio de debate electoral cercado y militarizado y hay incertidumbre por lo que pueda pasar el domingo”.

Agregó que el país tiene una debilidad en la capacidad de sus sistemas de inteligencia para anticiparse a los hechos y no solamente reaccionar, también destaca que no hay control del Estado en las cárceles y una ineficiente ejecución del presupuesto, pues señala que de US$200 millones, solo se ejecutaron US$30 millones.

Para Carolina Mella, periodista de El País en Quito, lo ocurrido con Fernando Villavicencio pateó el tablero electoral, “pero no se pueden ver encuestas porque justo cuando ocurre el asesinato ya estábamos en silencio electoral de no ver encuestas, no sabemos qué pasa, pero sí podemos tener lecturas tras el debate del domingo”. Agregó que debe haber cambios en materia de seguridad porque explica que a miembros de la Fuerza Pública los mandan a una guerra desarmados por completo, mientras que, en el tema social, dijo que ha sido abandonada tras la crisis de la pandemia, lo cual ha llevado que, por ejemplo, muchos niños abandonen la escuela.

Jorge Mantilla, politólogo, experto en crimen organizado, consultor y analista, planteó que Ecuador se encuentra en indefensión, “un estado que no da respuesta porque esta muestra es clara de cómo la inestabilidad política en el país afecta la seguridad y genera escenarios de crimen”, detalló que empresarios, las entidades nacionales ven una operación de brazos caídos, “hay funcionarios que no asumen competencias, esperando el tránsito del gobierno para irse y es como defiéndase quien pueda y la capacidad de respuesta se ve afectada, el desequilibrio es dramático porque hay armamento largo, de alto calibre contra policías comunitarios que no tienen ni chalecos antibalas”.

Afirmó que se necesita voluntad política, recuperar la confianza y una intervención carcelaria para empezar a garantizar seguridad en el país.

En el caso de Argentina, Carlos Alberto Patiño Patiño, doctor en filosofía, profesor titular en la Universidad Nacional, experto en temas de política global y formación de Estados, explicó que en el caso de Milei sí hay un conjunto de derecha al que se le puede ver más cercano como el caso de Bolsonaro o el radicalismo de Kast, “Milei tiene con ideas de derecha radicales y eso está en algunos temas como combate a concepción de identidad de género, me sorprende el uso de lenguaje bíblico frente a opositores, frente a la crítica al peronismo que a su vez es ideología intemporal que se mantiene en este contexto”. También comentó que lo que creo es que hay dos vertientes complicadas, “Milei cercano a Kast y que de alguna manera se intenta acercarse a Vox en España, sumado a la variable de Bukele que tendría unas diferencias que están por verse”. Por último, dijo que Milei tiene una tendencia que parece no contar con una estructura de fondo ni de partido, “ahí viene un gran examen al peronismo si sobrevive a Milei”, aunque dice que sorprende que no cuenta con una estructura de congreso ni de gobernadores.

Desde Buenos Aires, Pablo Touzon, analista político y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, comentó que el triunfo de Milei es más una expresión de quiebre del sistema político, a un asunto de responsabilidades de gobiernos previos. Sobre el asunto de las ideas, dijo que una parte lo pueden seguir desde lo ideológico, pero que también hay una parte de la gente inscrita en el sentimiento anticasta política, concluyó diciendo que Milei es un terremoto político porque podría ganar en octubre.