Messi se sincera sobre su llegada al PSG: “No era algo que yo deseaba”

Lionel Messi está a un paso de seguir rompiendo récords en el fútbol mundial. El sábado, el Inter de Miami disputará la final de la Leagues Cup frente a Nashville SC. En menos de un mes, el astro argentino ha llevado al peor equipo clasificado de la última temporada, a la primera final en la historia de la franquicia.

Previo al partido, Messi dio una conferencia de prensa donde habló de cómo llegó al PSG, su adaptación a la vida fuera de Barcelona, entre otras cosas. El argentino reconoció que su fichaje por el Paris Saint Germain no era lo que buscaba y, por eso, su adaptación a Francia se hizo difícil.

“Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme del Barcelona. Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá”, afirmó Messi.

Messi también consideró que, con su triunfo en el Mundial de Qatar 2022, consiguió “todos los objetivos” que se había propuesto. Por esa misma razón, ya no le da “importancia” al Balón de Oro.

“individual, nunca le di importancia, entre comillas. Lo más importante para mí siempre fueron los premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber podido conseguir todo en mi carrera, y después de haber ganado el Mundial, estoy pensando menos en eso. No lo pienso, si llega bien, y si no, no pasa nada”, dijo el argentino.

Messi arrancó el año con el Inter de Miami de la mejor forma posible. Son nueve goles en seis partidos. Este sábado jugarán la final de la Leagues Cup y, de ganarla no solo sería el primer título de la franquicia, si no que Messi se convertiría en el jugador con más títulos en la historia, llegando a 44 y superando a Dani Alves, que tiene 43.