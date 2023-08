Episodio 4 I Hora2023: la baraja política en Cartagena y Bolívar

En el episodio 4 de la Hora2023, la hora de las elecciones, un nuevo capítulo para hablar de la política y del arranque de las elecciones en Cartagena y Bolívar: los candidatos, el discurso político, la renovación de la política, la influencia de los tradicionales y las estrategias que se están impulsando en Cartagena. También se debatió sobre los temas claves que deben llegar a resolver los nuevos mandatarios.

La política en Cartagena es tan mágica como lo es la ciudad, pues en la carrera por escoger un nuevo alcalde que ocupe el puesto que dejará William Dau a partir del primero de enero del 2024, hay candidatos de distintos orígenes, diferentes cuestionamientos, distintas orillas políticas y con aspiraciones, en casi todos los casos de un discurso antipolítico tradicional. Para esta contienda hay un exgobernador, una exalcaldesa, un par de excandidatos, solo dos mujeres y otros que buscan llegar por primera vez. La baraja está integrada por 16 nombres, los de mayor posibilidad según las encuestas: Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar que tiene el apoyo de tres partidos, pero no tradicional; William García recogió firmas, compitió hace cuatro años y es excongresista. Judith Pinero, la “mariamulata” que busca regresar al Palacio de la Aduana tras pasar más de dos años en la cárcel recogió firmas y tiene el co-aval de la Alianza Verde. Entre la bajara hay políticos que quieren ser como el Bukele de Cartagena; otros saltan del empresariado a la política y hasta se creó el “Acuerdo de la Calle de las Damas” que reúne cerca de 10 candidatos.

Según la Registraduría para estas elecciones se inscribieron 5.384 candidatos: 10 a gobernación, 11 a asamblea, 289 a alcaldía y 4.405 a concejo. Esto representó un incremento del 3,6 % frente a las elecciones del 2019. Por el lado de la gobernación de Bolívar el panorama no es muy diferente, pues son 10 los candidatos que quieren reemplazar a Vicente Blel, algunos tienen el apoyo de los tradicionales como es el caso de Yamil Arana; otros van por la Liga Anticorrupción de Rodolfo Hernández, como es el caso de Mery Luz Londoño. También están Zaith Adechine, la excandidata Yolanda Wong, David Múnera, Germán Viana de la Colombia Humana, Lutterh Larios, entre otros.

Lo que dicen los panelistas

Eliana Salas, economista y directora de Cartagena Cómo Vamos, señaló que Cartagena ha mostrado apatía tradicional, “ver el panorama nos muestra el acordeón de posibilidades con tradicionalismo, caras conocidas, nuevas caras; la ciudadanía se ve llamada a tomar decisiones de otra manera, no solo pensando en las banderas que se cargan, sino las problemáticas estructurales y urgentes”. Sobre el panorama de finanzas en la ciudad, comentó que los municipios tienen una capacidad del 40% en endeudamiento, pero que la ciudad realmente tiene una deuda por debajo del 2 %, “el distrito puede gestionar vía deuda obras e inversión para solucionar problemas y no lo ha hecho desde hace muchos años, no es un tema particular”.

Agregó que hay un panorama distinto en el discurso, “todos se muestran como independentes, se tratan de desvincular del tradicionalismo que es lo que mueve voto en la ciudad, pero en el departamento sí permanece el tradicionalismo, la representación de partidos y a partir de ahí de configura ese abanico de candidatos hacia el departamento”.

Para Juan Esteban Lewin, jefe de redacción de El País América, el periódico global, Cartagena está en una crisis, “creo que de eso no hay discusión, es una crisis de cara de gobernabilidad, pero también sin duda emocional con relación al aparato estatal; estos datos explican en parte de un distrito que se puede endeudar, que tiene tanto reto, pero demuestra que hay gobernantes desinteresados o incapaces”. También resaltó que hay jugadores que no dependen tanto del distrito como sí ocurre en otras ciudades capitales del país, pues cuenta que la ciudad tiene actores únicos como Armada, Puerto o la Refinería de Ecopetrol, “esa concentración lleva a que el alcalde tenga menos poder”.

José Villamil, consultor en gobernanza de la asociación internacional para la gobernanza de Barcelona, columnista en El Universal, resaltó que ya son 10 años en crisis de representación, “cuando eso ocurre, el cartagenero se expresa, hay radical libre que se puede ver desde primera elección de Pinedo en 2008, hay seguidilla de expresión en radicales libres”, en ese sentido, comenta que hay una expresión en la crisis de representación, una desafección que no es hacia el vacío, sino que se traduce en una baja en la confianza a los partidos, protagonistas políticas y una baja en la capacidad de la ciudadanía por entender la política, “esa desafección es el primer peldaño hacia el abstencionismo que es lo más importante en mercado electoral”.

En ese sentido, comenta que se puede viciar de contenido democrático la elección de Cartagena, porque la gente se preguntará si saltan al vacío o no, si se prefiere uno clientelar o si se escoge una nueva figura, “Cartagena atraviesa por senderos de una ciudad fallida; la indiferencia de actores, como de la ciudadanía por enfrentar problemas, es una desesperanza, una condición psicológica, solo mírele la cara al cartagenero que va con la cabeza abajo, es cara de tristeza”. Además, dice que la ciudad está con 16 candidatos de arquetipo clientelar, “ninguno puede decir ser antipolítico y por eso la campaña es tímida porque no pueden vender que van a luchar contra corrupción”.

Para Ricardo Santamaria, politólogo, periodista, columnista y consultor, la crisis es de gobernanza, es una crisis donde más que elecciones, el problema es el gobierno, “en una década el siguiente alcalde de cuatro años es ese, después de Dar, entre las opciones viables de hoy”. Destacó que “mariamulata” es candidata anticorrupción, “si llega a la alcaldía hay una línea anticorrupción entre Dau y “mariamulata”, el problema de fondo de Dau es dualidad entre activista y gobernante, se comporta más como activista que como gobernante, pero sí ha hecho una buena alcaldía anticorrupción”, en ese sentido dice que el próximo alcalde que llegue a Cartagena va a ser alcalde con buenos recursos para solucionar problemas sociales.