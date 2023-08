“Mancuso le ha mentido a la Ley de Justicia y Paz”: Procuradora Cabello

La Procuradora, Margarita Cabello, advirtió que el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, no puede ser gestor de paz si no ha cumplido con sus deberes judiciales en Colombia y, como aseguró ella “le ha mentido a la Ley de Justicia y Paz”.

“Él tiene hoy vigente un proceso de lavado de activos en la justicia ordinaria por hechos, presuntamente, ocurridos con posterioridad a su entrega de Justicia y Paz, y si ese proceso hace su camino, él tendría que ser castigado y excluido por incumplimiento de esos compromisos”, dijo la jefe del Ministerio Público.

Asimismo, la Procuradora alertó que el exjefe paramilitar tiene deudas con el Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca en donde tiene vigente una orden de captura y una solicitud de extradición que debe cumplir.

“Quién le puede creer a una persona que quiere ser gestor de paz si está eludiendo su responsabilidad en Colombia”, dijo la Procuradora al reiterar que tampoco se tiene claridad a qué grupo estaría representando Mancuso.

Finalizó diciendo, “más bien que vaya y diga la verdad en Justicia y Paz, que venga y cumpla sus investigaciones por lavado de activos y así podría dar la legitimidad para que lo pongan como gestor de paz”.