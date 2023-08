No le cubra las espaldas a Petro y defienda a sus hombres: Pastrana a director de Policía

Desde Cartagena el expresidente de la República, Andrés Pastrana, le envió un duro mensaje al director de la Policía Nacional, general William Salamanca, tras el ataque violento que dejó tres uniformados muertos y uno herido en el Cauca.

Pastrana sostuvo que el país está retrocediendo en materia de inseguridad y afirmó contundentemente que la Policía está siendo masacrada. El expresidente criticó que el Gobierno Nacional siga adelantando diálogos con el ELN, teniendo en cuenta que en varias regiones del país se siguen ejecutando atentados contra la Fuerza Pública.

“Claramente el tema de la inseguridad se nos tomó el país. Todo lo que habíamos avanzado estamos retrocediendo. Están masacrando a nuestra policía, tenemos que más de cinco, seis o siete policías muertos en los últimos tres, cuatro días, un plan pistola y no pasa absolutamente nada. Yo no entiendo de verdad como representantes del Gobierno siguen dialogando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuando ellos están haciendo lo que están haciendo. Ellos pueden hacer lo que quieran y la policía tiene que estar mareatada”, indicó.

Durante la presentación de candidatos a las diferentes alcaldías en Bolívar del partido Nueva Fuerza Democrática, Andrés Pastrana pidió al director de la Policía dejar de cubrir las espaldas al presidente Petro y salir a defender a los hombres de la institución.

“Al general Salamanca que fue mi decante en la Policía precisamente cuando estaba en la Presidencia a quien le tengo afecto, debo decir que deje de cubrirle y proteger las espaldas de Petro y el ministro de Defensa. Salga a defender a sus hombres, salga a los pueblos y municipios. A mí me llama la atención, general, y se lo digo como amigo, que usted esté siempre detrás del Presidente y del ministro de Defensa mientras están masacrando a sus hombres. No lo vemos en un entierro acompañando a sus hombres, no lo vemos en los municipios de Colombia. Salga, general Salamanca, deles la mano a sus hombres, acompáñelos moralmente, esté con ellos, dele el ánimo”, puntualizó.