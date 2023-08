Gustavo Cuéllar confiesa que tuvo ofertas de Brasil ¿por qué se quedó en Arabia?

Gustavo Cuéllar fue uno de los futbolistas colombianos que cambió de equipo durante el mercado de fichajes. Dejó el Al-Hilal y se unió al Al-Shabab, quedándose en Arabia Saudita, país al que llegó hace cuatro años luego de haber tenido un paso por Flamengo entre 2016 y 2019.

En diálogos con Deportes Caracol Sábado, el volante de 30 años se refirió al crecimiento que ha tenido la liga árabe, fútbol protagonista en los últimos meses por las grandes inversiones que han hecho sus equipos al contratar a futbolistas de élite provenientes de Europa, como ha sido el caso de Cristian Ronaldo.

“Son opiniones respetables porque son referentes del fútbol mundial, que han decidido venir a una liga como la árabe y va en crecimiento. A través de los años el fútbol en Arabia Saudita ha crecido muchísimo, lo demostró la selección que hizo un gran papel en el último Mundial y nosotros que hicimos un buen papel en el Mundial de clubes. Es una liga un poco subestimada, pero va a ser aún más competitiva de lo que era anteriormente.”, dijo el barranquillero cuando se le preguntó por la comparación de los referentes Messi (MLS) y Cristiano (Arabia), que decidieron salir de Europa.

Por su parte, cuando se le preguntó por la Selección Colombia, a la cual no es convocado desde que jugó el partido ante Venezuela en la última fecha de Eliminatorias al Mundial de Catar, comentó que ha tenido acercamientos con el cuerpo técnico.

“Tuve el honor de hablar con el profe, me dijo que iba a ser de los jugadores observados y me tengo que ganar la convocatoria; se lo dije a él, si no estoy, acompañaré el proceso y le desearé lo mejor a la selección. Quiero que nuestro futbol sea reconocido a nivel mundial como ya lo es, pero a nivel de selección volver a un Mundial, hacer un buen papel en la Copa América y ganarla porque hay un buen material, hay con qué ilusionarse con este nuevo proceso. Si estoy me sentiré orgulloso y si no seré un colombiano más que apoyará. El proceso ha comenzado muy bien y esperemos que las eliminatorias comiencen de la mejor manera. Trabajo todos los días para estar en la Selección”, manifestó al respecto.

Finalmente, reveló que los rumores que hubo sobre ofertas de Corinthians y “otros dos equipos” brasileños, fueron ciertos, pero decidió quedarse en Arabia Saudita para asegurar el futuro de su familia.

“Sí, fue un acercamiento real, concreto y de dos equipos más en el fútbol brasileño. Me fue bien cuando jugué en Flamenco y eso me dejó las puertas abiertas en el futbol brasileño y me sentí honrado del contacto que hicieron conmigo y las propuestas. Decidí seguir acá para tratar de asegurar el futuro de mi familia, pero no deja de ser atractivo venir a esta liga ahora, porque los refuerzos son de mi primer nivel y creo que tomé una decisión acertada, me siento muy cómodo y en plenitud, las mejores condiciones para competir a alto nivel y tratar de hacer las cosas bien para continuar este proceso”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá