Se estrena en Colombia ‘La Piel del Tambor’

Este 10 de agosto se estrena en salas de cine colombianas, ‘La Piel del Tambor’ un thriller de acción coproducido entre Colombia, España e Italia, cuenta con la dirección de Sergio Dow y un gran elenco donde encontramos al británico Richard Armitage, junto con la española Amaia Salamanca, los acompañan Paul Guilfoyle, Víctor Mallarino, Paul Freeman y Franco Nero entre otros, la cinta está ambientada en Ciudad del Vaticano de 1995.

La película rodada en inglés, se adapta al mejor estilo de películas de espías, ‘La Piel del Tambor’ involucra a la Iglesia, la aristocracia y una trama compleja de suspenso y, aunque sus personajes principales usan sotana, protagonizan importantes escenas de acción, en palabras del cineasta Sergio Dow sobre el rodaje de estas escenas dice a Caracol Radio, “se deben a la buena coordinación de dobles y me gusta escribir estas escenas, me gustan las artes marciales y las peleas que tenemos no son coreografiadas, son peleas callejeras y se entiende cuáles son las posibilidades de cada secuencia, que no se sienta que es algo artificial porque no es el género de la película”.

En ‘La Piel del Tambor’, un hacker penetra la seguridad del Vaticano y le deja un mensaje apremiante al Papa: “En Sevilla una iglesia del siglo XVII, mata para defenderse”. El apuesto padre Quart, estrella del Instituto de Asuntos Exteriores, un brazo de la inteligencia del Vaticano, es enviado a investigar. A Quart le aguardan el peligro, la intriga, los dilemas morales y la irresistible duquesa Macarena.

‘La Piel del Tambor’ es una coproducción de las empresas Enrique Cerezo Producciones de España, Fundación Enic Producciones de Colombia y Augustus Color de Italia y la distribución en nuestro país está a cargo de Cine Colombia y llega a salas de cine desde el 10 de agosto.