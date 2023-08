Accidente en el carrasco no fue por fallas mecánicas

Bucaramanga

Un nuevo empleado de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB ), no supo controlar el vehículo en que se movilizaba, este rodó y se golpeó con un poste de telefonía que generó algunos problemas en el servicio del sector del carrasco en la ciudad de Bucaramanga, de esta manera, la empresa perjudicada en estos momentos ya resolvió sin ningún inconveniente y la red esta funcionando con normalidad.

Familia de Barbosa tiene 4 candidatos, dos a alcaldía, uno al concejo y a la Gobernación

“No fue un tema mecánico, no fue un tema de frenos, eso ya lo ha revisado el taller de la EMAB y otro que presta el servicio de la empresa, eso fue lo que sucedió, afortunadamente no fue nada grave”, dijo Helbert Panqueva, Gerente EMAB.

25 municipios de Santander podrían atravesar por racionamiento de agua

En medio de esta incidente la Empresa de Aseo de Bucaramanga, está promoviendo un proyecto de ley con el liderazgo del Ing. Juan Carlos Cárdenas de la presidencia de Asocapitales para consolidar una solución a los problemas de rellenos sanitarios, no solo en la ciudad, también en distintas regiones.