Piden celeridad y justicia en el caso de la patinadora pereirana Luz Mery Tristán

Pereira

El feminicidio de la patinadora pereirana y campeona mundial, Luz Mery Tristán, ha enlutado e indignado a todo el país. Desde diferentes sectores se han pronunciado pidiendo celeridad en el proceso judicial contra el presunto victimario que ya se encuentra privado de la libertad y solicitan, además, que se le preste similar atención a los casos de mujeres asesinadas que siguen impunes.

Y es que en medio de este luto nacional, en diálogo con 6AM de Caracol Radio, la hermana de Luz Mery, Vicky Tristán, manifestó los lamentables antecedentes de maltrato, acoso y violencia de los que su hermana había sido víctima por parte de su presunto feminicida, Andrés Gustavo Ricci.

Recordó también el llamado encarecido para que lo ocurrido con Luz Mery Tristán, siente un precedente para que sean atendidos con la importancia y rapidez que se requiere, todos los casos de feminicidio que diariamente se registran en el país.

Desde la Casa de La Mujer Stella Brand de Pereira, la vicepresidenta Camila Guzmán, hizo un llamado a la Fiscalía y demás autoridades competentes a que se cumpla la Ley del Feminicidio para respaldar a las víctimas, no solamente a las mujeres que ya no están, sino a las que tienen denuncias vigentes a las que no se les ha puesto suficiente atención.

Durante el primer semestre de este año, fueron cerca de 8 feminicidios los que se registraron en el departamento de Risaralda y aún son muchas las denuncias interpuestas por mujeres ante la Fiscalía por violencia de género a las que no se les ha dado solución.