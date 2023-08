Catherine Juvinao: “La capacidad de un metro no depende de si es elevado o no”

Varios congresistas colombianos visitaron en los últimos días, la República Popular China en medio de una misión oficial, para conocer la cultura, costumbres, economía, visión del mundo y avances en materia de desarrollo económico en el país asiático.

Una de las representantes que estuvo en la delegación fue Catherine Juvinao, quien explicó que la visita se aprovechó para estresar los lazos de cooperación y hablar del Metro de Bogotá.

La congresista aseguró que: “ellos fueron muy respetuosos, no es que el gobierno chino pretenda decirle a Colombia qué tiene que hacer o meterse en el debate o en la pelea entre el gobierno nacional y el de Bogotá, pero ellos sí nos dieron algún mensaje de fondo y era la importancia de la continuidad de las políticas entre los gobiernos”.

Y agregó, “de alguna manera el éxito de China y el milagro asiático, la clave de cómo es que ciudades que hace 30 años eran pueblos hoy son los nuevos Silicon Valley han logrado ese desarrollo, es porque ellos se Proponen planes quinceniales que gozan de estabilidad y continuidad”.

“Al ellos decirnos que la clave era la continuidad nos invitaron a la reflexión de lo que nosotros no hemos logrado... estamos atrapados en un adanismo trágico, en donde cada gobierno tumba lo que hace el anterior. Los avances del Metro de Bogotá en su primera línea son reales ya el consorcio chino entregó los estudios de detalle, ya los diseños del viaducto están 100% aprobados, ya se firmó el acta de construcción del Metro y hay seis frentes de obra de pilotaje (...) el cronograma va conforme a todos todos los tiempos”, expresó la representante.

En términos de infraestructura e ingeniería, aseguró que “los chinos lo pueden todo, si Bogotá quiere cambiar la primera línea y empezarlo de nuevo pues claro que lo puede hacer, pero esa no es la discusión, la discusión es cuáles son las implicaciones de eso, cambiar el trayecto no cambia la capacidad del metro ni el número de pasajeros que va a transportar, la capacidad de un metro no depende de si es elevado o de si es subterráneo, depende de la capacidad de los trenes”.

Juvinao advirtió que lo que sí podría cambiar es el costo, que podría duplicarse y el tiempo de ejecución de la obra. “Habría un impacto en los tiempos de entrega que está para 2028 y si lo cambiamos se podría extender a 2032 o más porque tenemos una complejidad con los suelos de Bogotá y eso lo determinaron los estudios que hizo Petro durante su alcaldía... en Bogotá hay unos suelos discontinuos”.

¡Estuvimos en misión oficial en la República Popular China!🇨🇳 Junto a delegación de congresistas colombianos vivimos días muy productivos en el gigante asiático, conociendo su cultura, costumbres, economía, visión del mundo y avances en materia de desarrollo económico.



✅… pic.twitter.com/wK0IRAuB80 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) August 8, 2023

