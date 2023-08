Fabian Sambueza: “Es importante ganar, en estos equipos grandes no esperan a nadie”

Fabian Sambueza estuvo dialogando en los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio, sobre cómo va la preparación de Independiente Santa Fe, qué tan fácil es adapatarse a la idea del técnico Hubert Bodhert y cómo se sienten de cara al encuentro con Deportivo Pasto, por la fecha 4 del fútbol colombiano.

El argentino afirmó que es importante seguir sumando de a tres: “Es importante ganar, porque en estos equipos grandes no esperan a nadie, ni al técnico ni a los jugadores, entonces si uno gana todo va a ir mejorando y podemos ir trabajando la idea un poco más tranquilos. Nos hemos sentido bien y el equipo se ve de a poco que intenta jugar al fútbol. Creo que se viene un partido complicado y es un lindo reto para seguir demostrando”.

Este es el segundo semestre consecutivo de Sambueza con el equipo Cardenal en su segundo ciclo y el primero bajo el mando de Bodhert. Sobre su idea y su estilo de juego, el mediocampista aseguró: “Es un técnico que le gusta jugar a la pelota y ser protagonista. El equipo ha reaccionado de la mejor manera y creo que con los jugadores que él tiene, tratan de acomodarse a su idea. Él siempre habla de que hay que defender bien para atacar. Sacando el partido de Copa, en liga no hemos recibido goles, lo que es positivo”.

Sobre su relación con Hugo Rodallega, el argentino de 35 años dijo: “Rodallega es un jugador experimentado, no siempre es picar al espacio. A veces pivotea, se asocia y juega de espalda. La sociedad que intentamos establecer con Hugo es eso, tratar de que los dos podamos poder a jugar al equipo. Que no sea toda la responsabilidad de él de hacer los goles, ni la mía filtrar. Así es el fútbol, un trabajo en equipo”.

Santa Fe tendrá que visitar al Deportivo Pasto el domingo por la Liga colombiana. Acerca de la preparación del partido, Sambueza aseguró: “Es un equipo que siempre está ahí, que se mete a los 8 y que pelea. Tiene ya su base y creo que va a ser un lindo partido, de ida y vuelta. Nosotros sabemos que hay que ganar para comenzar a sumar y estos son los partidos que más importan, con los supuestos “equipos chicos”, que son complicadísimos”.

Por último, mediocampista comentó sobre su edad y qué puede pasar en el futuro: “Yo siempre trato de disfrutar el día a día. Lo más importante para mí es eso, disfrutar, ayudarle al técnico en lo que necesite, a los compañeros. Me siento bien, me siento pleno y bien físicamente. Creo que puedo aportarle mucho al equipo y ya después son decisiones técnicas que ya al profe lo contratan para eso. Yo aceptaré las decisiones que tome él y siempre me he sentido bien en Bogotá”.