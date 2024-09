Rafael Dudamel sobre el presente del Cali: “Me duele y me entristece mucho”

Rafael Dudamel (Photo by Andres Rot/Getty Images)

De menos a más, ese ha sido el inicio de semestre para Atlético Bucaramanga en manos de Rafael Dudamel, que parece haber encontrado la fórmula para enderazar el camino y luchar por un lugar entre los ocho mejores. La victoria ante Atlético Nacional es un alivio para los amarillos, que continúan su sueño por entrar a los cuadrangulares finales y defender el título.

Dudamel, director técnico venezolano, habló con El Aargue de Caracol Radio, mostrándose positivo con el presente del equipo santanderano, así como también fue reflexivo respecto a la situación actual del Deportivo Cali.

Partido en zona defensiva frente Nacional

“Fuimos un equipo muy sólido, la jerarquía de Cristian Zapata en la zona defensiva se suma a la línea que, para nosotros, venía siendo garantía y hemos tenido que reacomodar con Zapata de líbero y a (Jefferson) Mena de stopper, pero sobre todo el cambio de Mena que fue especial y mantener el cero en el arco encamina a ese equipo que era sólido”.

Retomar el camino

“Convivir con el triunfo, el ganar te cambia la vida, el reconocimiento te empaña un poco la visual de tu camino y el ser humano requiere un tiempo de adaptación a ese estatus de vida”.

Relación con la hinchada

“La ilusión que reciben los hinchas es porque las transmiten nuestros jugadores y hemos reaccionado y no tarde, faltan puntos en disputa, pero eso nos tiene enfocados. Sabemos que tenemos tres títulos por luchar y este equipo se ha acostumbrado a ganar, reencontrándose con la llama de la competitividad”.

Continuidad en el equipo

“Yo me la proyecto y me la disfruto en mi mente (la Copa Libertadores), pero esto es fútbol, Dios permita que pueda estar en el equipo en este momento, pero nosotros los entrenadores no tenemos nada confirmado. Tenemos ilusión de clasificar, pero en las posibilidades hay que ser realista y nadie es irremplazable, hay que ir semestre por semestre”.

Fabián Sambueza

“Me hubiese gustado tenerlo en el Cali, pero tiene más experiencia y la calidad intacta dentro de todo los equipos es importante tener un tipo diferente y determinante. Eso es Fabian para nosotros y fuera de la cancha es un líder ejemplar, admirable, sencillo, buen amigo, buen alumno y como lo dije con Teo Gutiérrez, Sambueza hace mejor a los jugadores y entrenadores para que él dé la pincelada final”.

De menos a más

“Este ya es el equipo que uno proyectó y diseñó al inicio de temporada, porque se nos fueron algunos jugadores y el recambio natural, junto a la llegada de los nuevos, y cuando los tienes en el día a día encuentras en ellos cosas que no sabías. Con el regreso de (Adalberto) Peñaranda, el debut de (Michael) Rangel se nos va armando el equipo para tener fondo y hace que seamos competitivos a la hora de proyectar una estrategia tengamos de donde echar mano”.

Situación actual del Deportivo Cali

“Me duele y me entristece mucho, veo que cada día se dificulta y se va prolongando más esa agonía y no me gusta. Lo que más uno quisiera es disfrutar en la distancia, el andar en un equipo donde fui feliz y espero en un futuro poder vivirlo nuevamente, pero hoy lo veo con preocupación tanto dentro y fuera de la cancha. El ambiente es de angustia y pelear un descenso es lo más difícil que hay para un futbolista y la gente acompaña, pero para jugar en un equipo grande se requiere carácter”.

Daniel Mosquera

“Es una maravilla de ser humano y futbolista, me tocó vivir momentos especiales con él y no solamente hacer goles o ganar un partido, sino en su crecimiento en varias ocasiones nos permitió profundizar en esa etapa de madurez como futbolista. Cuando no estás acostumbrado a recibir tantos elogios te quedas en el camino, pero él enderezo su camino y lo que vive es por mérito propio, claro que eso te lo da el fútbol, pero hay que aprovechar esa oportunidad y hoy el futbolista colombiano está teniendo ese reconocimiento de los mejores equipos. Lo de Daniel es apenas el inicio porque él tiene claros sus objetivos”.

Selección Colombia y el delantero

“El fútbol como la vida es de momentos y principalmente me genera mucha admiración lo del profe (Néstor) Lorenzo, que sabe elegir y ubicar al preciso para los partidos que corresponden y no tiene tantos partidos para consolidarse en términos de jugador. Deben estar preparados para aprovecharlos y sacar la jerarquía y Jhon Jader (Durán) ha sido un gran ejemplo de eso, mostrando una evolución que el profe lo ha sabido acompañar a la vez que (Miguel) Borja, (Jhon) Córdoba, (Rafael) Borré y el lujo de tener goleadores como Duván Zapata por fuera, me parece que la competencia es muy alta y muy leal”.