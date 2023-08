Alcalde Dau gana tutela contra Procuraduría para pedir expedientes de sus procesos

Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, manifestó su satisfacción con el fallo del Juzgado noveno del Circuito de Cartagena, el cual concedió amparo de tutela solicitado por él, dentro de un trámite de acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, ante la reiterada negativa del Ministerio Público de entregarle copia de los expedientes de los procesos disciplinarios abiertos en su contra.

“Hoy le ganamos una tutela a la Procuraduría General de la Nación porque ellos me tienen abiertos decenas de procesos y no me han querido dar copias de los expedientes, es decir, me abren investigaciones pero los mantienen guardados: la justicia secreta. Desde mediados de mayo, desde el 16, estamos tratando de conseguir la información mediante derechos de petición. Como no nos la dieron tuvimos que meter una tutela”, señaló el alcalde William Dau Chamat.

El fallo ordena a la Procuraduria que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, “proceda a dar respuesta congruente, completa y de fondo a la petición de fecha 16 de mayo de 2023, impetrada por el doctor William Dau Chamat, en lo concerniente a hacerle la entrega y dar acceso efectivo de copia al tutelante de los expedientes”.

El fallo fue emitido el 2 de agosto de 2023 por la jueza, Betsy Batista Cardona.